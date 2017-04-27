〈北部〉桃市長烘鯛魚燒 感謝有人要送鱸鰻
2017-04-27
〔記者余瑞仁／桃園報導〕市長鄭文燦十九日於立法院外，被反年金改革抗爭群眾推擠衝撞，造成左側第七、八根肋骨骨折，就醫後以護具固定，連日來照跑行程，他昨推廣中華職棒桃猿隊的「應援店」，出席桃園區浪花鯛魚燒開幕活動，他感謝熱心鄉親連日來送來狗皮膏藥、中藥漢方等至少廿幾種藥品，還有市民抓到鱸鰻要送給他食補。
鄭文燦昨天中午參加位於「ATT筷食尚」的浪花鯛魚燒開幕，他和市議會議長邱奕勝等人在烤爐前烘製鯛魚燒，並為店家掛上「應援店」標章。
對於外界關心傷勢恢復情況，鄭文燦說，他一直服用消炎止痛藥，有效降低疼痛感，傷勢也逐漸好轉中，很感謝鄉親的關心與打氣。
他說，許多市民紛紛送來藥品，包括狗皮膏藥、中藥漢方等，還有人抓到鱸鰻後想送給他「補一下」；他表示，目前只服用醫師開的藥品，其他藥物不敢亂用，很感謝熱心民眾的關心與好意。
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