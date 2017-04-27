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〈北部〉桃園高中職新生少2千 私校拚特色招生

2017-04-27

〔記者周敏鴻／楊梅報導〕受到少子化影響，今年高中職入學人數將銳減約二千人！市府教育局統計，今年九月高中職新生人數大約只有二萬五千人，比去年減少約二千人；面對新生人數驟減，讓許多私立高中職非常憂心，只好力拚特色教學，希望確立「市場區隔」爭取招生的優勢。

扣除國立1萬1 爭搶1萬4千人

國內少子化效應已逐漸顯現，相較於公立學校仍有收費低廉優勢，私立學校招生已愈來愈困難，根據教育局統計，桃園市今年九月進入高中職的新生，大約僅有兩萬五千人，扣除國立高中職招生名額一萬一千人，只剩下一萬四千名新生，讓私立高中職為了搶學生而搶破了頭。

永平工商第一屆日本料理特色班學生即將畢業，昨邀請卅多位家長到校，品嚐學生們的學習成果，由學生下廚烹煮「干貝玉子蒸」、「野菇八方煮」等美食。

永平工商校長黃耀祿表示，日本料理特色班學生每學期有五千元獎學金，畢業四個月內，若有三個月以上的就業事實，還可再領一萬元獎學金，加上學校與三井日本料理集團合作，不但有三井日本料理的老師授課，三年級學生也能到餐廳實習，各項利多就是打造餐飲科成為永平工商的特色教學之一，當作招生的招牌。

各私立高中職因應少子化衝擊，包括啟英、治平、至善、育達、光啟、新興、方曙、漢英、大華、六和、成功工商等學校，都設法凸顯特色教學，吸引想學餐飲、表演藝術、軌道工程、服裝設計等不同興趣的學生，以永平工商為例，表演藝術科也聘請許多演藝圈的老師加強實務傳授；另外，新屋區清華高中成立軌道車輛科，也是看準桃園機場捷運、桃園多條捷運的未來就業市場優勢。

私立高中職的經營團隊坦言，如果沒有凸顯特色教學，勢必會在少子化衝擊中喪失競爭力，甚至面臨黯然退場的結局。

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  • 新屋區清華高中成立軌道車輛科，也是看準機場捷運、桃園捷運的未來就業市場。（記者周敏鴻攝）

    新屋區清華高中成立軌道車輛科，也是看準機場捷運、桃園捷運的未來就業市場。（記者周敏鴻攝）

  • 私立高中職力拚特色教學招生，永平工商餐飲科成為招牌之一，第一屆日本料理特色班學生們即將畢業，昨天利用成果展，烹煮美食宴請家長。（記者周敏鴻攝）

    私立高中職力拚特色教學招生，永平工商餐飲科成為招牌之一，第一屆日本料理特色班學生們即將畢業，昨天利用成果展，烹煮美食宴請家長。（記者周敏鴻攝）

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