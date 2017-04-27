〈北部〉宜蘭豪華農舍開徵豪宅稅？ 民團：煙霧彈

2017-04-27

縣府：檢討房屋稅加價倍數

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府計畫對豪華農舍開徵「豪宅稅」？議長陳文昌批評不合理也不公平；民團更指是「煙霧彈」。縣政府表示，絕無開徵「豪宅稅」之事，民眾不要驚慌，只是要檢討豪華農舍房屋稅的加價倍數，會在明年召開不動產評價委員會討論，評價程序未完成前，不會更動。

議長：所有房屋應一起考慮

「只針對農舍加價不合理，也不公平。」議長陳文昌表示，應依照房屋本身造價和地段課徵才合理，例如以磚塊材質、鋼筋混凝土或鐵皮等，核實徵收，這才是房屋稅基本精神，造價高、地段好的就課多點，為什麼又要針對農舍？所有房屋應一起考慮，不要只從加價著手。

國民黨議會黨團書記長黃定和說，加價沒辦法解決農舍濫建問題，既有法規就有管理與處罰規定，行政單位未確實執行，累積到現在才頭痛醫頭，腳痛醫腳，對有錢人來說，課再多稅都沒問題，豪宅稅不是變相鼓勵種農舍嗎？

民進黨團總召議員張秋明說，檢討豪華農舍的房屋稅應更小心，不要一竿子打翻一船人，讓真農民權益受到損害，之前地價稅、房屋稅政策，一下加稅一下取消，到頭來還跟大家道歉，縣府政策要更謹慎。

「縣府針對豪華農舍的作為，有點像是煙霧彈。」守護宜蘭工作坊發起人李寶蓮說，縣府針對豪華農舍和重大違規農舍的取締政策，雖然給社會大眾有作為的印象，但真正關鍵是農地未農用，房子主人非農民，縣府應確實查察，才是守護農地農用原則。

宜蘭縣政府地稅局澄清，報載豪華農舍明年要開徵「豪宅稅」，絕無此事，民眾不要驚慌，目前針對農舍有庭園造景或游泳池的情形，已有房屋稅加價規定，並於一○一年七月開始課徵，非全國首創，明年要檢討是否要提高加價倍數，評價程序未完成前不會更動房屋稅。