〈北部〉米崙斷層大震機率高 花蓮增2測站

2017-04-27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕國科會研究指出，包括花蓮米崙斷層、嘉義梅山斷層，未來五十年發生大震的可能性較高，為此科技部在東華大學成立東部地震研究中心，與花蓮縣府合作陸續建置GPS觀測站，昨起又在花蓮、新城增加二測站，目前已有十四座，以密切監控斷層活動資料。

花蓮米崙斷層為第一類活動斷層，位於花東縱谷北端，北起新城鄉七星潭海岸，往南延伸至花蓮市美崙山西南側，陸地上的斷層長度約八公里，但根據中央地調所研究，斷層從七星潭海底地形、地震資料，仍持續以北北東走向延伸到海，最近一次大震是一九五一年震央在花蓮外海的「花蓮大地震」，規模七．三，七星潭、花蓮機場東側等多處陸地抬升、地表破裂也造成六十八人身亡；國科會研究則顯示，五十年內規模七地震發生機率四十一％。

科技部一○二年補助國立東華大學成立東部地震研究中心，展開米崙斷層周邊的全球定位系統連續觀測站的增建，以增加地震觀測站的密度，藉由GPS測站紀錄，可以瞭解觀測站是否位移，以瞭解地殼變動情形及斷層活動特性。

地震研究中心表示，今年三月與花蓮縣政府、工業技術研究院敲定，從昨天起至五月廿日在美崙山親子大草坪外停車場上方草地、秀林鄉三棧道拉斯段一四三號約八百公尺高的山區，新設置二座GPS連續觀測站。

東部地震研究中心成立後，自一○二年十一月起，陸續在化仁國小、南華國小、太昌國小、東華大學美崙校區與壽豐鄉鯉魚山公共電視轉播站等地，建立五座GPS連續觀測站；再加上縣府原有的七座GPS連續觀測站，使得花蓮地區從新城三棧一直到壽豐鄉，共有十四處觀測站，進行所有斷層活動即時監測，以提供米崙斷層活動模式，作為將來地震預警資料之參考。