〈北部〉處理廢棄物 竹縣考慮新技術
2017-04-27
〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣無焚化廠，長期以來處理垃圾飽受須仰人鼻息之苦，縣府努力尋找各種管道解套。昨天縣長邱鏡淳與縣府環保局長黃士漢等人參觀行政院原能會核能所，了解發展電漿熱熔融技術及氣化爐系統處理廢棄物的方法，將評估應用在處理新竹縣垃圾的可行性。
不過，有縣府官員直言，初步了解，這項技術需要耗費大量的電力生熱以發揮熱熔融的效果，在國內還沒有任何縣市採用。但優點是經過此技術處理的各類廢棄物，最後生成的環保建材品質不錯，縣府必須好好撥一撥算盤，才能決定是否引進。
縣府表示，對核能所多年來不斷致力研究的電漿熱熔融技術感興趣，是因為該所在經過多年試驗後技術已告穩定。
從參觀中發現，各類廢棄物中的有機物質經過這項技術處理，可被瞬間氣化、熱解或是原子離子化，還可以破壞掉其化學鍵去除毒性。
至於無機物質，透過電漿熱熔融技術，可轉換成無害又可回收的熔岩和金屬錠，不僅一般生活垃圾可以獲得最終處理，也能一併解決焚化處理後所生的底渣及飛灰問題。
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