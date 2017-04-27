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〈北部〉自徵牌照稅 桃園市府將年省5000萬代辦費

2017-04-27

〔記者邱奕統／桃園報導〕四月底以前徵收的牌照稅，過去委由監理站代收，市府地方稅務局局長林延文昨天表示，從明年起，牌照稅改由市府自徵，估計一年可省下五千多萬元的代辦手續費。

明年一月起收回

林延文表示，全市汽車、機車約有七十一萬輛，可以課徵的牌照稅約六十多億元，過去由監理站代收，每年因此需付給監理站六千多萬元的代辦手續費，明年一月起收回自徵後，一年只需花費數百萬元即可辦理，估計可省下五千多萬元費用。

市議員蘇家明質詢說，牌照稅由監理站代徵，民眾在監理站辦理車輛異動時，若有牌照稅退稅、免稅、更改稅單地址等，還要再跑一趟稅務局才能辦理，很不便民，建議稅務局與監理站協調，派駐人力在監理站一併服務，讓民眾在單一窗口就可同時辦妥監理業務與稅務。

市議員李光達表示，牌照稅課徵時，常有民眾車輛遺失，牌照稅仍持續課徵的爭議，明年收回自徵後，稅務局應加強宣導車輛異動與稅務的訊息；此外，身心障礙者免稅僅適用於二等親，但實際上有許多身心障礙者的實際照顧者並非二等親屬，稅務局應針對這部分以實際查核方式，讓實際照顧者受惠。

稅務局指出，明年收回自徵後，會在監理站成立服務櫃台，提供民眾申請牌照稅退稅、免稅、更改稅單地址等服務，在業務接軌的考量下與監理站協調，預計今年十一月起就先派遣人員進駐監理站。

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  • 牌照稅明年起改由市府地方稅務局直接課徵。（記者邱奕統攝）

    牌照稅明年起改由市府地方稅務局直接課徵。（記者邱奕統攝）

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自徵牌照稅 桃園市府將年省5000萬代辦費

四月底以前徵收的牌照稅，過去委由監理站代收，市府地方稅務局局長林延文昨天表示，從明年起，牌照稅改由市府自徵，估計一年可省下五千多萬元的代辦手…

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