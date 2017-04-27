〈北部〉8大戶欠稅1.9億 最久拖20年追不回
議員批柿子挑軟的吃 市府︰專案追查
〔記者邱奕統／桃園報導〕桃園市欠稅一千萬元以上的大戶共有八件，總金額高達一億九千多萬元，其中最久已拖欠二十年，最短也有九年，市府地方稅務局昨天到市議會工作報告，多位議員批評說，一般民眾欠稅數千元早就被催繳甚至罰款，但地方稅務局卻拿這些大戶沒轍，根本是「柿子挑軟的吃」；地方稅務局表示，欠稅大戶名下大都沒有財產，會持續緊盯。
地方稅務局局長林延文表示，八件欠稅大戶分別是七個人和一個法人，欠繳娛樂稅、土地增值稅或地價稅等，積欠最多的是法人，共欠稅六千六百多萬元，個人部分欠最多的是二千七百萬元，最少也有一千一百萬元。
他說，一千萬元的欠稅大戶，最多曾達到十三件，欠稅金額合計超過五億元，在積極催討後，這幾年已無新增案件，欠稅一千萬元也降為八件、合計一億九千多萬元，已和法務部行政執行署合作成立「追追追小組」，針對欠稅超過一五○萬元進行專案追查。
林延文指出，只要欠稅不繳，都會移送行政執行署強制執行，若發現欠稅人隱匿財產也會管收，未來會與行政執行署研議在公告欠稅大戶資訊時，一併公布照片的可行性，以供民眾辨別，避免欠稅人有奢華消費行為的漏洞。
市議員呂淑真、陳美梅質詢說，一般民眾忘記繳稅、欠稅幾千元，馬上就收到催繳通知甚至罰款，反觀欠稅大戶竟然可以欠稅多年，對民眾很不公平，稅務局對欠稅大戶沒轍，會讓社會產生不繳稅也沒關係的錯誤觀念，違反公平正義。
市議員謝彰文也說，稅務局對一般民眾追稅、催稅毫不手軟，擺明「柿子挑軟的吃」；市議員陳治文、萬美玲說，個人欠稅一千萬元以上、法人二千萬元以上就被列為欠稅大戶，這對稅收影響很大，稅務局要積極追繳，做法不能太消極。
市議員黃婉如表示，欠稅大戶以往都會上網公告，但公告期間只限定每年七月至十二月，時間一到就無從查知，這形同包庇，政府雖訂有禁奢條款，但民眾並不認得這些人，發現奢華消費也無從檢舉，她要求相關資訊、照片應完整公開，直到還錢為止。
市議員范綱祥認為，催繳欠稅要有方法才能奏效，稅務局對欠稅的類別沒有區別說明，無法對症下藥，如果不能清楚掌握並擬定策略，就算有千名人力仍追不了稅。
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標題：〈北部〉8大戶欠稅1.9億 最久拖20年追不回
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