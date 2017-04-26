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〈北部〉帶給弱勢歡樂 羅高曾玟菁獲獎

2017-04-26

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣國立羅東高中同青社長曾玟菁，投身志工服務，常到養老院陪伴長者、醫院小兒科門診說故事，或到偏鄉小學辦理營隊，獲選今年保德信青年志工菁英獎，她感謝支持她擔任志工的人，也希望透過志工服務，為弱勢者帶來更多快樂。

保德信青年志工菁英獎邁入第十七屆，羅東高中曾玟菁、戴羽吟、五結國中莊珮緹、蘭陽女中游雅筑、王又婷等五名學生，獲奉獻獎肯定，自製衛生棉送到肯亞的蘭陽女中「愛女孩團隊」，則獲得社團影響力獎。

曾玟菁母親在學校圖書館擔任志工超過十年，常待圖書館的她，萌生當志工的念頭，高二進入同青社，後來接任社長，肩負起統籌責任，期間遇過不少挫折，還好有夥伴同心協力，共同陪伴長者、弱勢學童成長，高中生活因此更加充實，顯得很有意義。

蘭陽女中「愛女孩團隊」團長林孟萱則說，團隊成立以來，持續執行衛生棉計畫，團員們學習手縫衛生棉，聯繫肯亞的「愛女孩組織」，把做好的衛生棉送到肯亞，很高興有群夥伴共同完成困難任務，榮耀屬於團隊裡的每一個人。

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  • 保德信青年志工菁英獎邁入第十七屆，曾玟菁、戴羽吟、莊珮緹、游雅筑、王又婷等五名學生，獲奉獻獎肯定，蘭陽女中「愛女孩團隊」，則獲得社團影響力獎。（記者林敬倫攝）

    保德信青年志工菁英獎邁入第十七屆，曾玟菁、戴羽吟、莊珮緹、游雅筑、王又婷等五名學生，獲奉獻獎肯定，蘭陽女中「愛女孩團隊」，則獲得社團影響力獎。（記者林敬倫攝）

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