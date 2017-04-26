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〈北部〉全台百尊國姓爺 號召花蓮相聚

2017-04-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕每年四月二十九日是鄭成功登台紀念日，行政院今年打破五十四年慣例，不派中央代表到台南擔任中樞主祭，委由地方政府主持，引起全國信徒關注。花蓮洄瀾國姓廟主任委員莊錫賢說：「信仰講究包容，民間自己辦會更盛大！」她認為，政府尊重多元文化也要尊重信仰，別以單一事件以偏概全，卅日將擴大舉行晉座卅三周年慶，邀請全國一百多尊國姓爺到花蓮相聚。

莊錫賢認為民間信仰跟政治無關，全國有三百多間供奉國姓爺的寺廟，信徒至少百萬之眾，更該關注大家對國姓爺的情感，不能以偏概全。花蓮今年將更擴大舉行周年慶，邀請全國近半數國姓爺到花蓮「遊覽」就是要凝聚信徒共識，為國姓爺慶祝。

位於壽豐鄉鹽寮海岸邊的花蓮洄瀾國姓廟創立於民國七十三年間，莊錫賢說，當時駐守在此的軍隊，有人在海灘上撿到國姓爺金身，就放在原地拜拜，她當時到附近勘查土地時發現，本來要請回家裡供奉，但都沒有獲得神明同意，她擲筊說要在原地蓋廟才獲同意，建廟後庇佑附近海岸部隊，不少軍人都會前來拜拜，她覺得相當靈驗。

民進黨不分區立委、來自花蓮的Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）認為，鄭成功來台開墾之後，原住民的生活流離失所，她尊重鄭氏家族後代為緬懷鄭成功而舉行的祭祖、文化活動，也尊重地方政府為了順應民意所選擇以文化、宗教儀式紀念鄭成功，但若繼續以「中樞」規格由內政部長帶頭祭拜鄭成功，她認為並不妥。

Kolas希望政府持續以開放的態度面對原住民族議題，一步一步往前推進。

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  • 花蓮洄瀾國姓廟主任委員莊錫賢（左一）認為國姓爺信仰就是要包容。（記者王錦義攝）

    花蓮洄瀾國姓廟主任委員莊錫賢（左一）認為國姓爺信仰就是要包容。（記者王錦義攝）

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