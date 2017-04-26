〈北部〉安農溪落羽松步道 將建粉紅情人橋

2017-04-26

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪畔落羽松步道，是近來爆紅的祕境，成為情侶漫步、拍攝婚紗照浪漫景點，鄉公所將打造粉紅色的天空綠廊，取名落羽松情人橋，串聯自行車道、泛舟活動，規劃成全縣遊憩新亮點。

採斜張鋼拱 橋面為透明材質

安農溪落羽松步道位在田心橋上游左岸，三星鄉公所民國八十年代栽種兩百餘株落羽松，形成綿延五百公尺長林蔭大道，樹木已長到三層樓高，四季變換不同顏色，春天翠綠色，夏天深綠，秋天暗紅，冬天落葉，此地美景前陣子被網友公開後瞬間爆紅。

「為祕境營造新的風情！」落羽松步道旁就是安農溪自行車道，溪床高灘地有大片草皮，周邊則是綠油油農田，三星鄉公所打算在步道中段新建橫跨安農溪的情人橋，鄉長黃錫墉昨天公布新橋意象，設計藍圖參考台中市大坑情人橋造型，以粉紅色為基調，採斜張鋼拱模式，全長五十五公尺、寬二．五公尺，橋面為透明材質，盼帶給大家新的視覺感受。

若經費到位 盼明年完工啟用

根據估算，安農溪落羽松情人橋造價約兩千萬元，立法院交通委員會本月初偕同交通部長賀陳旦到三星鄉視察交通建設時，鄉公所提出工程計畫爭取經費獲首肯，黃錫墉說，若經費到位，將加快腳步，希望明年完工啟用。

黃錫墉說，粉紅色情人橋在落羽松步道襯托下更顯浪漫，置身其中可遠眺農村田園，鳥瞰安農溪沿岸及落羽松景致，一年四季見到不同風貌，盼吸引各地遊客朝聖，帶動安農溪水域觀光效益。

安農溪落羽松步道屬開放空間，假日觀光客絡繹於途，遊客李小姐說，這裡美得像一幅畫，宛如「宜蘭小歐洲」，對落羽松情人橋充滿期待。