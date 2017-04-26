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〈北部〉紙尿布回收再用 已獲專利將技轉

2017-04-26

〔記者黃美珠／竹縣報導〕臭尿布也可回收再利用！由新竹縣環保局催生的廢棄紙尿布回收再利用技術，獲得今年環保署「環境關懷」跨領域設計競賽全國第一名，技術並已獲得專利。

這項技術由新竹縣環保局和新竹綠色產業聯盟、中華大學工業產品設計系教授黃思蓴、學生蔡昀容共同設計研發，縣長邱鏡淳昨天頒贈「功在環保」獎座。

新竹縣環保局長黃士漢說，雖致力推動垃圾分類和減量，但是安養機構的廢棄紙尿布問題成為處理關卡。光是安養植物人、失智症等長輩的台灣寧園，每天平均就有一公噸廢棄紙尿布產出。

研發團隊表示，使用過的紙尿布，經清除穢物後做好消毒，接著破碎、注入友善環境的藥劑，使水份、尿布裡面的纖維及用來吸水的聚丙烯酸鹽分離，以重新回收使用。

一片五百到七百公克不等的廢棄紙尿布，經消毒脫水，有六十五％的成分可以回收再利用，製成工業用紙箱、紙板或提供寵物用的吸水墊，女性衛生用品也可用相同技術處理。

研發團隊表示，目前這套技術日處理量約兩千到三千片，設備所需經費約兩百多萬元，將把技術移轉給有興趣的廠商投資、生產。

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  • 新竹縣長邱鏡淳（左三）昨天以「攻在環保」的獎座感謝研發團隊。（記者黃美珠攝）

    新竹縣長邱鏡淳（左三）昨天以「攻在環保」的獎座感謝研發團隊。（記者黃美珠攝）

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