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〈北部〉輕軌建設 林智堅赴高市取經

2017-04-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕日前才到日本考察輕軌建設的新竹市長林智堅，昨天率市府團隊參訪高雄輕軌，他說，將做為推動新竹輕軌的規劃參考，打造準時、安全、舒適的輕軌，帶給市民便利舒適生活。

林智堅昨天拜會高雄市長陳菊，請益軌道建設經驗，隨後與副市長沈慧虹及多名一級主管從前鎮之星站試乘輕軌到高雄展覽館站，針對輕軌建設、營運模式，與高雄市政府捷運工程局等團隊交換意見。

林智堅說，高雄市是全台第一個擁有機場、海港、高鐵與輕軌的城市，建設全台第一條輕軌，是新竹很好的學習對象。

高雄市政府捷運工程局長吳義隆表示，高雄輕軌運用最新的超級電容技術，全程無架空線，保留完整藍天景觀，此外，透過營造舒適安全的人本綠色環境，和友善的大眾運輸轉乘設施，提高市民使用率。

林智堅說，高雄捷運透過提升運量、多角化經營及附屬事業開發，去年轉虧為盈、獲利七千四百萬元，值得借鏡。

林智堅說，新竹輕軌計畫將與高雄輕軌同樣具有交通、通勤、觀光和產業等多元功能，未來將串連新竹市舊城區、新竹科學園區、高鐵特定區和竹北生活圈等四大核心區域，落實大新竹生活圈，打造準時、安全、舒適、低污染、零排碳的環狀輕軌，解決交通壅塞問題，改變城市風貌。

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  • 新竹市長林智堅前往高雄市，了解輕軌營運情形，將做為新竹輕軌規劃參考。（新竹市府提供）

    新竹市長林智堅前往高雄市，了解輕軌營運情形，將做為新竹輕軌規劃參考。（新竹市府提供）

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