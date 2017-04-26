〈北部〉食物不浪費 新竹市香山「社區愛享冰箱」據點啟用

2017-04-26

分享多餘食物 助有需要民眾

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市政府推動食物不浪費，社區無飢餓，在香山順天宮成立「社區愛享冰箱」內湖據點 ，昨天啟用。市長林智堅說，將號召愛心企業或商家發揮社會責任，幫助有需要的民眾，達到在地照顧的理想。

竹市府：僅剩東區據點未啟用

市府社會處表示，社區愛享冰箱的主要理念為「分享你多餘的食物」及「取用你需要的食物」，招募社區鄰里內願意提供食物共享的店家或居民，讓有需要的民眾能夠填飽肚子，目前只剩東區據點尚未啟用。

社會處表示，北區民富據點三月開辦至今獲得廣大迴響，已提供九百六十三公斤食物，服務三千零二十六人次。

社會處表示，社區愛享冰箱也辦理食品安全相關訓練課程，讓志工們具備食物運送、篩選、包裝及日期標示的能力；志工們每天收受食物後，會進行分裝整理及貼上食用期限，定時檢查冰箱食物內的新鮮度，確保取用民眾的安全。

每週二、四、五下午開放拿取

內湖社區據點在順天宮應允下設立，由里長王斌展及社區理事長王炳南經營，陸續連結在地企業及商家，由社區志工回收食品、整理後放入愛享冰箱內，於每週二、四、五下午四至五點開放有需要的民眾自由拿取。

林智堅昨天主持啟用，將愛心食物放入冰箱，並致贈感謝狀給新竹市糕餅商業同業公會、新竹牧場、新美乃斯、提雅諾、金品麵包、國輝團膳公司及內湖果菜等熱情響應「愛享冰箱」的業者。