〈北部〉未編餵養經費 苗栗客家圓樓鴨鵝與魚搶食
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮知名景點「客家圓樓」狀況多，苗栗縣政府在周邊飼養華鵝、綠頭鴨等水禽，不久前才遭爆疑似沒東西吃，只好與魚搶食，甚至上岸覓食，苗縣府遭質疑沒錢餵飼料，導致有鴨死亡情況。苗縣府農業處畜產科指出，決定只保留各十隻，其餘全交給縣內學校認養，結合生態教學課程。
縣府：將交由學校認養
環繞客家圓樓一旁為北勢溪，苗縣府結合、整治成親水廊道，在池中飼養錦鯉，天鵝、綠頭鴨及烏鰡，是許多民眾喜歡前往休憩地方。去年七月先遭民眾投訴，場館外水池畔，多隻大老鼠在石塊間穿梭，不久遭指責，具有攻擊性流浪犬到處橫行，真是鼠犬不寧。
上岸覓食 草地可見排泄物
今年一月更發生大量錦鯉暴斃水中，上百隻大、小魚屍漂浮水面。現在又傳出，遊客餵魚飼料時，鴨、鵝成群爭食，或是上岸找尋食物，草地隨時可見鵝、鴨大、小便。
苗縣府農業處坦言，沒有編列餵養水禽經費，平常都是仰賴縣內各產銷班贊助飼料。
苗縣府農業處畜產科長江俊杰說，近日接獲遊客反映，圓樓周邊環境髒亂，時常可見水禽隨地大、小便，為維護環境整潔，前天決定將池中綠頭鴨、鵝減量飼養。
江俊杰表示，池中原約有六十隻鵝、鴨，前天已捕抓廿四隻鵝、綠頭鴨因有飛行能力，捕抓困難，只抓到十二隻，會持續誘捕，預計池中只保留一隻天鵝，及鵝、鴨各十隻。
已請教育處提供學校名單
江俊杰強調，送養主要是維護環境，顧慮遊客觀感，已請教育處提供適合學校名單，捕抓到的鵝、鴨暫時安置外埔苗圃，池中剩下的鵝、鴨會由文化觀光局接手餵養。
苗縣府文觀局客家事務科科長何文琪說，沒收到農業處通知，無法確定後續如何處理，強調文觀局也沒有編列相關餵養經費，認為農業處相關的資源多，如需要接手，會有一定難度。
江俊杰指出，農業處後續會觀察池中剩下的鵝、鴨是否還會隨意上岸，造成環境髒亂等情況，強調餵養由文觀局負責，農業處則會協助相關事宜。
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標題：〈北部〉未編餵養經費 苗栗客家圓樓鴨鵝與魚搶食
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