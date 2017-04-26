| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉未編餵養經費 苗栗客家圓樓鴨鵝與魚搶食

2017-04-26

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮知名景點「客家圓樓」狀況多，苗栗縣政府在周邊飼養華鵝、綠頭鴨等水禽，不久前才遭爆疑似沒東西吃，只好與魚搶食，甚至上岸覓食，苗縣府遭質疑沒錢餵飼料，導致有鴨死亡情況。苗縣府農業處畜產科指出，決定只保留各十隻，其餘全交給縣內學校認養，結合生態教學課程。

縣府：將交由學校認養

環繞客家圓樓一旁為北勢溪，苗縣府結合、整治成親水廊道，在池中飼養錦鯉，天鵝、綠頭鴨及烏鰡，是許多民眾喜歡前往休憩地方。去年七月先遭民眾投訴，場館外水池畔，多隻大老鼠在石塊間穿梭，不久遭指責，具有攻擊性流浪犬到處橫行，真是鼠犬不寧。

上岸覓食 草地可見排泄物

今年一月更發生大量錦鯉暴斃水中，上百隻大、小魚屍漂浮水面。現在又傳出，遊客餵魚飼料時，鴨、鵝成群爭食，或是上岸找尋食物，草地隨時可見鵝、鴨大、小便。

苗縣府農業處坦言，沒有編列餵養水禽經費，平常都是仰賴縣內各產銷班贊助飼料。

苗縣府農業處畜產科長江俊杰說，近日接獲遊客反映，圓樓周邊環境髒亂，時常可見水禽隨地大、小便，為維護環境整潔，前天決定將池中綠頭鴨、鵝減量飼養。

江俊杰表示，池中原約有六十隻鵝、鴨，前天已捕抓廿四隻鵝、綠頭鴨因有飛行能力，捕抓困難，只抓到十二隻，會持續誘捕，預計池中只保留一隻天鵝，及鵝、鴨各十隻。

已請教育處提供學校名單

江俊杰強調，送養主要是維護環境，顧慮遊客觀感，已請教育處提供適合學校名單，捕抓到的鵝、鴨暫時安置外埔苗圃，池中剩下的鵝、鴨會由文化觀光局接手餵養。

苗縣府文觀局客家事務科科長何文琪說，沒收到農業處通知，無法確定後續如何處理，強調文觀局也沒有編列相關餵養經費，認為農業處相關的資源多，如需要接手，會有一定難度。

江俊杰指出，農業處後續會觀察池中剩下的鵝、鴨是否還會隨意上岸，造成環境髒亂等情況，強調餵養由文觀局負責，農業處則會協助相關事宜。

廣告
  • 遊客反映時常可見鴨鵝在草地上大、小便，造成髒亂。（記者許展溢攝）

    遊客反映時常可見鴨鵝在草地上大、小便，造成髒亂。（記者許展溢攝）

  • 苗縣府農業處表示，經連日捕抓後客家圓樓池中的鵝、鴨數量明顯減少。 （記者許展溢攝）

    苗縣府農業處表示，經連日捕抓後客家圓樓池中的鵝、鴨數量明顯減少。 （記者許展溢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
楊林前男友 控被超收停車費還開單

蘇澳警：有爭議 將撤銷裁罰台北市遊客林育名開車到宜蘭縣南方澳吃海鮮，車子停在蘇澳鎮漁港路停車場，指控被超收停車費，事後還遭警方開罰單，直呼誇…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：〈北部〉未編餵養經費 苗栗客家圓樓鴨鵝與魚搶食


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.