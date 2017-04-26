〈北部〉桃園區原民集會所「宮廷風」 將遷建
2017-04-26
〔記者邱奕統／桃園報導〕虎頭山孔廟內桃園區原住民族集會所，宮廷風建築，昨引起市議員范綱祥抨擊欠缺原民精神，且隱身在虎頭山孔廟內，使用上也造成不便，要求原住民族行政局改進；原民局表示，已規劃將原民集會所遷移到朝陽公園。
范綱祥表示，桃園區原住民族人口有七千多人，但原民集會所側身在虎頭山孔廟內，宮廷式外觀不符原民精神、讓人錯亂，市長鄭文燦也認為建築「完全沒有原住民族的味道」，反觀蘆竹原民集會所有望樓、石板屋，充分展現原民精神與文化。
他說，鄭文燦去年八月就指示桃園區要興建一座真正有原住民風格的新集會所，卻毫無進度，原民局應加速辦理，打造一個能夠展現原民文化的集會所，才能凝聚原住民族的認同；市議員黃婉如也說，原民集會所使用率太低，原民局應該積極經營，發展地區性原民文化。
原民局指出，已初步選定集會所落腳朝陽公園，公園內環狀場地二樓有狀似原住民部落望樓的塔樓，可展現原民文化，目前正進行評估，也會與當地居民溝通，並徵求各界意見後，取得共識就會進行設計與施工。
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