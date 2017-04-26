〈北部〉楊林前男友 控被超收停車費還開單
2017-04-26
蘇澳警：有爭議 將撤銷裁罰
〔記者江志雄／宜蘭報導〕台北市遊客林育名開車到宜蘭縣南方澳吃海鮮，車子停在蘇澳鎮漁港路停車場，指控被超收停車費，事後還遭警方開罰單，直呼誇張；蘇澳警分局說，罰單有爭議，將撤銷裁罰，停車場管理單位蘇澳區漁會也承諾釐清真相。
林育名是資深玉女歌手楊林的前緋聞男友，昨向本報投訴，本月四日駕車到南方澳吃海鮮，車停漁港前停車場，收費員收了一百五十元，這算是台北東區停車價格，當下覺得有點貴，吃完飯詢問同行友人，其他人只繳五十元。
林育名後來找收費員詢問，對方妙回，一輛車五十元沒錯，當時見到三輛車同時停車，以為全是他的朋友，便收一百五十元，林育名直說太扯了，如果同時來了十輛車，是否收取五百元？收費員自知理虧，退還一百元。
不過，誇張的事還沒結束，林育名還收到蘇澳警分局寄發的違規停車罰單，違規理由是「在禁止臨時停車處所停車」，開罰九百元，林育名心想，車子開進停車場竟被開罰，把此事PO到臉書，「一個叫我停那收了一百五十，一個再來開單罰九百」；網友留言「長太富貴也有事」、「現在行走江湖都要很小心」、「被扒太多層皮了吧？」
蘇澳警分局交通組檢視罰單照片，發現林育名所停的停車位劃在禁停網狀線，違規責任不在他，同意撤單，並會同蘇澳區漁會勘驗停車場，塗銷有爭議的停車位；區漁會總幹事陳春生回應，一定查明事發原委，如有超收停車費會做懲處，也配合警方清查停車位，避免再有爭端。
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楊林前男友 控被超收停車費還開單
蘇澳警：有爭議 將撤銷裁罰台北市遊客林育名開車到宜蘭縣南方澳吃海鮮，車子停在蘇澳鎮漁港路停車場，指控被超收停車費，事後還遭警方開罰單，直呼誇…
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