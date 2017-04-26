〈北部〉曼谷直飛花蓮 泰國東方航空接手

2017-04-26

空軍同意協助飛航安全起降作業

〔記者王峻祺／花蓮報導〕曼谷直飛花蓮包機預計七月二日首航，十二航次原定越南泰捷航空公司一百八十人座客機負責，經花蓮觀光業者調度「升等」，改由泰國東方航空公司大型客機接手，並獲空軍第四○一聯隊同意，將協助飛航安全起降作業。

花蓮縣長傅崐萁昨天與縣觀光推展委員會副主委許兆麟，連袂說明曼谷直飛花蓮包機直航進度，強調縣府將全力支援業者開拓暑期客源及廣告行銷，並鼓勵民眾多到泰國旅遊，花蓮機場才有機會能夠成為亞太航空中途轉運中心。

擬改波音大型客機飛航 運量達260人

許兆麟指出，花泰包機直航確定於七月二日首航，截至八月十九日止總計飛航十二班次，機型暫定波音大型客機，載運量最多可達二百六十人，因花蓮機場為軍民合用機場，已著手與軍方溝通，盼能開放更大型客機起降。

空軍第四○一聯隊姜光華表示，全力支持花蓮觀光發展，花蓮機場的容積量、承重度及跑道長度均可供大型客機起降，後續會再細部評估客機輪距、翼展等，保障飛航安全。

縣長傅崐萁說，花蓮─曼谷包機直航，在地觀光業者須負擔三分之一機位，十二班次下來，至少得負責七百廿名客源，對業者來說壓力不小，若無客源一樣得自行吸納成本，盼中央能夠補助花東觀光重災區，另縣府也將擬訂自治規則，透過實質經費依法貼補業者。

花蓮與曼谷包機直航正式敲定，泰國首批旅行業者和媒體組成踩線團，自廿二日造訪花蓮後，已遊覽花東各景點，將作為遊程參考，目前花蓮地方觀光業者除準備好迎接泰國遊客，也規劃好花蓮飛往曼谷的五日遊行程，自由行旅費約一萬七千八百元起，希望能夠滿載班機回頭客。