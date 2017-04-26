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〈北部〉苗縣國中生嚼檳榔率 去年首度高出全國

2017-04-26

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮衛生所指出，根據衛生福利部國民健康署統計，苗栗縣國中生嚼食檳榔率，近三年從○．五％、○．六％較全國平均比率低，上升至去年的一．一六％，近年來首度高出全國平均值。

近3年呈現上升趨勢

苑裡鎮衛生所指出，國、高中學生處於少年時期，易受外在環境例如人際關係、同儕互動的影響，容易去接觸檳榔等成癮性物質，苑裡鎮衛生所更提醒，有嚼檳榔的青少年使用毒品的機率，是不嚼檳榔者的七倍。

另外，苑裡鎮衛生所表示，除了單純嚼食檳榔，少年容易將檳榔與香菸等成癮性物質混用，所以少年更需要注意檳榔、香菸等成癮物質對健康的危害。

苑裡鎮衛生所昨天也結合苗栗縣立苑裡高中，在苗栗縣立苑裡高中操場舉辦「檳榔踢出校園」活動，縣立苑裡高中學生並親手製作檳榔球，大家一起踢檳榔球， 把「檳榔踢出校園」。

苑裡鎮衛生所指出，縣立苑裡高中國中部是苑裡鎮國中人數最多的學校，希望藉由宣導活動，發揮效果。

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