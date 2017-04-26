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〈北部〉苗栗高鐵特定區路燈亮全天 挨批浪費

2017-04-26

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮高鐵特定區共約有一千五百盞路燈，電費一年花費約二百六十萬元。不過，昨天卻有民眾投訴，一大早在附近散步，發現所有路燈都沒關，直到下午仍是一片光亮，質疑苗栗縣政府整天高喊財政困窘，路燈卻廿四小時開著，諷刺實在真「省錢」。苗縣府工商發展處表示，是在進行檢測。

苗縣府︰廠商在檢測

接連兩天有民眾反映，大白天天氣很好，行經高鐵站附近，放眼望去，整排路燈、景觀燈不知為何都亮著，離譜的是，不是只有幾盞，而是整個高鐵特定區路燈幾乎都亮著，實在傻眼，質疑到底用意為何？

不少地方人士都斥責，公家機關簡直浪費資源，直說這已經不是第一次發生，去年也曾有過路燈不關情況，現在又讓整個高鐵特定區路燈，開著兩天都不關，直呼縣府「真有錢」，諷刺苗栗可真是「前途一片光明」。

苗縣府工商發展處公用事業科長吳志鵬說，時常會有民眾反映，晚上燈不亮，加上路燈過一段時間，變壓器就會損壞，這次是因為廠商在進行檢測、修繕，才會白天還維持燈亮狀態。

有地方人士不滿認為，看到燈亮致電縣府詢問，也是得到「檢修」答覆，但質疑真的是這樣，為何縣府事先都不發布訊息，告知民眾。

吳志鵬說，公告部分會再加強，強調因為先前不少路燈損毀不亮，近日展開檢修測試工程，預計最快三天、最慢一星期檢修完成，檢修期間都會亮著燈。

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  • 民眾表示，苗縣高鐵特定區路燈廿四小時亮著，諷刺苗縣府實在真「省錢」。（記者許展溢攝）

    民眾表示，苗縣高鐵特定區路燈廿四小時亮著，諷刺苗縣府實在真「省錢」。（記者許展溢攝）

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