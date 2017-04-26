| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉汶水坑溪畔農地回填 疑含有害污泥

2017-04-26

〔記者黃美珠／新埔報導〕新北市葉姓男子被控，涉嫌趁新竹縣新埔鎮一一五號縣道施工拓寬，引入疑摻有害污泥的建築廢棄物，回填近千坪農地，因緊鄰飲用水源上游的汶水坑溪，可能造成溪水污染與妨害行水。新竹地檢署檢察官許大偉昨天指揮偵辦，開挖現場徹查，將移送法辦。

地主稱託人整地 想開咖啡館

對於汶水坑溪的污染防治措施，許大偉交辦縣府環保局採樣監控水質，並監督葉男自行覆蓋防水布，以免造成水源污染。

檢警調查發現，葉姓男子經營機車行，以計畫退休開設咖啡館為名，在新埔鎮一一五號縣道照門段買入約千坪農地，因位處一一五號縣道和汶水坑溪之間，有至少兩層樓的落差，卻未依法提出申請就引進土方改良土地。新埔警分局掌握其不法行徑後，報請檢方指揮偵辦。

檢警會同環保單位調查，發現這些疑摻有害污泥的建築廢棄物，已堆置約三百多坪，幾乎與路基等高，有些廢土因近日天雨滑落行水區內。

開挖黑污泥散發有機溶劑味

昨天現場開挖三處，各約四．五公尺深，除發現前述建築廢棄物，另有可疑黑色污泥，散發刺鼻有機溶劑氣味，將送驗是否含有毒性並追查來源。

葉男聲稱他託人引進土方改良土地，不知土方竟然有問題。

許大偉說，葉男已涉嫌違反水土保持法、廢棄物清理法等，將被移送法辦，後續如果驗出污泥確實有毒害，將罪加一等。

廣告
  • 新竹地檢署檢察官許大偉（前右）指示環保署稽查人員掃描挖出的黑色土方。（記者黃美珠攝）

    新竹地檢署檢察官許大偉（前右）指示環保署稽查人員掃描挖出的黑色土方。（記者黃美珠攝）

  • 新竹縣新埔鎮一一五號縣道照門段被人偷埋疑似有害土方的農地（怪手處），緊靠著圖左汶水坑溪，現場沒有任何擋土設施，遇雨不僅可能崩落污染溪水，也可能影響行水。（記者黃美珠攝）

    新竹縣新埔鎮一一五號縣道照門段被人偷埋疑似有害土方的農地（怪手處），緊靠著圖左汶水坑溪，現場沒有任何擋土設施，遇雨不僅可能崩落污染溪水，也可能影響行水。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
楊林前男友 控被超收停車費還開單

蘇澳警：有爭議 將撤銷裁罰台北市遊客林育名開車到宜蘭縣南方澳吃海鮮，車子停在蘇澳鎮漁港路停車場，指控被超收停車費，事後還遭警方開罰單，直呼誇…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
德式✧高麗菜里肌卷
香氣四溢✧咖哩烤蝦
客家甜點✧九層糕
高麗菜如何保鮮？
轉寄

標題：〈北部〉汶水坑溪畔農地回填 疑含有害污泥


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月26日‧星期三‧丁酉年四月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.