〈北部〉汶水坑溪畔農地回填 疑含有害污泥
2017-04-26
〔記者黃美珠／新埔報導〕新北市葉姓男子被控，涉嫌趁新竹縣新埔鎮一一五號縣道施工拓寬，引入疑摻有害污泥的建築廢棄物，回填近千坪農地，因緊鄰飲用水源上游的汶水坑溪，可能造成溪水污染與妨害行水。新竹地檢署檢察官許大偉昨天指揮偵辦，開挖現場徹查，將移送法辦。
地主稱託人整地 想開咖啡館
對於汶水坑溪的污染防治措施，許大偉交辦縣府環保局採樣監控水質，並監督葉男自行覆蓋防水布，以免造成水源污染。
檢警調查發現，葉姓男子經營機車行，以計畫退休開設咖啡館為名，在新埔鎮一一五號縣道照門段買入約千坪農地，因位處一一五號縣道和汶水坑溪之間，有至少兩層樓的落差，卻未依法提出申請就引進土方改良土地。新埔警分局掌握其不法行徑後，報請檢方指揮偵辦。
檢警會同環保單位調查，發現這些疑摻有害污泥的建築廢棄物，已堆置約三百多坪，幾乎與路基等高，有些廢土因近日天雨滑落行水區內。
開挖黑污泥散發有機溶劑味
昨天現場開挖三處，各約四．五公尺深，除發現前述建築廢棄物，另有可疑黑色污泥，散發刺鼻有機溶劑氣味，將送驗是否含有毒性並追查來源。
葉男聲稱他託人引進土方改良土地，不知土方竟然有問題。
許大偉說，葉男已涉嫌違反水土保持法、廢棄物清理法等，將被移送法辦，後續如果驗出污泥確實有毒害，將罪加一等。
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