〈北部〉調解委員聘任 將加入專業度考評

2017-04-26

各區調解委員 明年任期將屆

〔記者陳昀／桃園報導〕各區調解委員會現任委員是由升格前的各鄉鎮公所聘任，四年任期將屆，市議員葉明月、林俐玲昨天質詢法務局時指出，升格後應有統一的聘任標準，並提升委員專業素質；法務局長周春櫻回應說，明年將依自治條例的遴選要點，並加入專業度考評，經市府同意後，還會再報請地方法院、地檢署聯席審查。

葉明月指出，許多小糾紛透過調解委員會即可解決，不必上法院浪費司法資源，這對民眾來說非常重要，調解委員會過去多由地方人士組成，雖然促進地方和諧無可厚非，但隨著調解案例越來越多元，調解委員的專業素養也漸趨重要，應該要審慎遴選。市議員萬美玲認為，除了學經歷，過去的調解案例，也要納入考評標準。

周春櫻指出，各區公所的調解委員明年六月三十日就任期屆滿，未來全市會統一由各區區長擔任召集人，邀請專家學者及地方公正人士，組成五到七人的遴選會，並依照所需調解委員人數，徵選兩倍人選，提報市府通過後，還需報請地院、地檢署聯席審查；評比基準包含學經歷、法制專長，以及品德操守、公益服務等綜合考評，若曾任調解委員、法制人員等，得優先聘任。

林俐玲、萬美玲、陳治文等多名議員也指出調解委員會空間不理想的問題，周春櫻也認同。周春櫻說，調解委員會一年調解案件數約一萬件，平均達成率約七成，相信改善環境後達成率能更為提高。