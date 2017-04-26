〈北部〉八德榮家開放入住 全台榮家來觀摩
協助政府落實長照2.0政策
〔記者鄭淑婷／八德報導〕國軍退除役官兵輔導委員會所屬的榮民之家，自二月十五日起開放剩餘床位讓一般民眾入住，協助政府落實長照2.0政策，八德榮家已有八人入住，昨天舉辦相見歡茶會，期盼長輩們可在榮家頤養天年；退輔會主委李翔宙帶領全台十六所榮家首長訪視長輩的入住狀況，李陳阿嬤抱著李翔宙、開心地流淚，李翔宙笑說：「好像看到自己的媽媽一樣！」
李翔宙於歡迎茶會上表示，很開心見證「七位媽媽一位伯伯」歡喜入住八德榮家，跟其他長輩一起生活、共度愉快時光；他表示，退輔會所屬的十六所榮家有八二六六個床位，入住率都達八成五以上，今年二月十五日起開放百分之五的床位讓一般民眾申請入住，目前已入住卅五人，另有一六五個民眾正在申請，將陸續入住各榮家，預估到五月底時，釋出的三一二個床位都會滿床。
李翔宙強調，退輔會將盡可能的開放資源，讓需要的一般民眾都能入住，無法入住的民眾，也可透過榮家關懷據點獲得服務；以八德榮家為例，九十四年起進駐「八德區榮光服務協會」，為榮家及鄰近社區長輩提供共餐、學習等服務，其他榮家也陸續引進關懷據點。榮光服務協會表示，據點就位於八德榮家內，每週一到週五提供服務，也聘請老師教導長輩們學電腦、上網。
李翔宙逐一訪視八名長輩的入住狀況，發給健康護照。甫入住的李陳阿嬤說，入住榮家感覺很舒適，也希望在榮家當志工、服務需要的人。
退輔會表示，選擇全台入住率未滿九成的榮家，釋出床位提供六十五歲以上民眾安養照顧，八德榮家目前開放夫妻床、女性床、男性床各十床，夫妻房約十坪、單人房約五坪，開放申請後已有卅四人送件審核，其中八人已入住。
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