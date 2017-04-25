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〈北部〉壯圍彩繪農田 種出鄉徽地景

2017-04-25

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕壯圍鄉中央橋下彩繪農田長出來了！宜蘭縣政府與鄉公所春耕時，請專業施工團隊以稻米與有色糯米秧苗，在稻田構成壯圍鄉徽；鄉公所表示，期望透過彩繪農田推展優質稻米，並與鄰近的國家風景區相輔相成，提升鄉內觀光價值，發展成遊客朝聖地。

宜蘭縣政府一○四年獲得經濟部地方產業發展基金輔導計畫補助經費一千兩百萬元， 該計畫執行邁入第三年，分別協助頭城、礁溪及壯圍三個鄉鎮，推廣優質稻米及農產品；壯圍鄉以彩繪農田為主軸，打造地景宣傳鄉內特色。

縣政府與鄉公所請工程單位在中央橋下稻田，以稻米與有色糯米的秧苗進行插秧，綠色、紫色秧苗描繪出壯圍鄉徽圖形，隨著秧苗成長近日圖案已浮現；鄉長簡文魁說，壯圍早期是台灣三大米倉之一，農園景致壯闊美麗，希望透過彩繪農田推展鄉內農產品，發展地方產業。

簡文魁指出，要看彩繪稻田，可直接由中央橋東側人行步道或宜蘭河左岸取景拍攝，是喜愛空拍者的最佳題材，宜蘭河右岸自行車道，是民眾休憩賞景最佳處所，盼藉此吸納更多遊客，與縣內重要景點串連，增進農產觀光旅遊經濟效益。

台灣稻農公司董事長林俊廷指出，有色糯米的葉子呈現紫色，米質較硬、口感不佳，不適合直接食用，多會加工製成米製品販賣。

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  • 宜蘭縣政府與公所於春耕時，請專業施工團隊，以一般稻米與黑米秧苗，在稻田中構成壯圍鄉徽，隨著秧苗成長，圖案已浮現。（記者林敬倫攝）

    宜蘭縣政府與公所於春耕時，請專業施工團隊，以一般稻米與黑米秧苗，在稻田中構成壯圍鄉徽，隨著秧苗成長，圖案已浮現。（記者林敬倫攝）

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