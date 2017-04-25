〈北部〉壯圍彩繪農田 種出鄉徽地景
2017-04-25
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕壯圍鄉中央橋下彩繪農田長出來了！宜蘭縣政府與鄉公所春耕時，請專業施工團隊以稻米與有色糯米秧苗，在稻田構成壯圍鄉徽；鄉公所表示，期望透過彩繪農田推展優質稻米，並與鄰近的國家風景區相輔相成，提升鄉內觀光價值，發展成遊客朝聖地。
宜蘭縣政府一○四年獲得經濟部地方產業發展基金輔導計畫補助經費一千兩百萬元， 該計畫執行邁入第三年，分別協助頭城、礁溪及壯圍三個鄉鎮，推廣優質稻米及農產品；壯圍鄉以彩繪農田為主軸，打造地景宣傳鄉內特色。
縣政府與鄉公所請工程單位在中央橋下稻田，以稻米與有色糯米的秧苗進行插秧，綠色、紫色秧苗描繪出壯圍鄉徽圖形，隨著秧苗成長近日圖案已浮現；鄉長簡文魁說，壯圍早期是台灣三大米倉之一，農園景致壯闊美麗，希望透過彩繪農田推展鄉內農產品，發展地方產業。
簡文魁指出，要看彩繪稻田，可直接由中央橋東側人行步道或宜蘭河左岸取景拍攝，是喜愛空拍者的最佳題材，宜蘭河右岸自行車道，是民眾休憩賞景最佳處所，盼藉此吸納更多遊客，與縣內重要景點串連，增進農產觀光旅遊經濟效益。
台灣稻農公司董事長林俊廷指出，有色糯米的葉子呈現紫色，米質較硬、口感不佳，不適合直接食用，多會加工製成米製品販賣。
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