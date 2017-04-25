〈北部〉台大個人申請 花蓮7人錄取
2017-04-25
花女4人最亮眼 海星許榛諭成黑馬
〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣大學個人申請第二階段昨放榜，花蓮區共有七人上榜，花蓮女中正取四人成績最亮眼，花蓮高中李謙正取台大資訊工程學系、張華恩正取資訊工程學系及機械工程學系，私立海星高中阿美族學生許榛諭則錄取台大物理治療學系，是花蓮私校唯一的台大新鮮人。
花蓮女中今年在個人申請類別中，學生錄取台大人數奪下花蓮各校之冠，共計陳艾林、余靜慈、王婷琪及郭閔婷等四人，分別錄取台大生命科學系、地理環境資源學系、森林環境暨資源學系、中國文學系。
其中以興趣為志願選填考量的陳艾林說，在各學科中，對生物特別有興趣，未來希望能朝向生物醫學研究發展，更建議學弟妹們，要在繁重的課業壓力中，找到一個能讓自己放鬆的方式，才能專注且有效率的持續學習。
花蓮高中今年則共計李謙及張華恩二人正取台大熱門科系，學測成績達七十三級分的張華恩，錄取台大資訊工程學系及機械工程學系，最後選擇以資訊工程為第一志願，希望延續電腦科學興趣，成為一名傑出的資訊工程師。
另名同樣錄取資訊工程學系的準台大生李謙，學測七十一級分，高中時經常參加資訊相關競賽，曾獲得東區數理與資訊學科競賽優異成績，今年還同時錄取慈濟大學醫學系，均為醫師的父母，希望他能繼承衣缽，但李謙堅持朝向資訊工程發展邁進，一展資訊長才。
私立海星高中今年傳黑馬，學測只有五十八級分的許榛諭，除錄取台大物理治療學系、備取台大公共衛生學系，更同時正取中國醫藥大學藥學系，但為了實現投入醫護現場的夢想，決定選讀台大物治系，盼能返鄉為族人服務。
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