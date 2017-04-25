〈北部〉台大個人申請 宜蘭10人錄取
〔記者林敬倫、簡惠茹／宜蘭報導〕國立台灣大學個人申請昨天放榜，宜蘭高中七人錄取十四學系、羅東高中兩人共錄取五個系，蘭陽女中僅一人錄取一系。宜中的楊于晨、羅高侯思筠都錄取四系，成了四冠王；楊于晨決定選擇地理環境資源系，宜中滿級分的黃奕均未來希望當一名優秀的工程師。
楊于晨學測七十三級分，錄取台大地質科學、心理學、地理環境資源學及經濟學四系；他說，對地理很有興趣，加上實察經驗，他決定選讀地理成為地理老師，很高興能考上第一志願，進大學後，會修讀經濟系或心理系，增加更多知識能力。
七十五級分的黃奕均則錄取哲學、財務金融及資訊工程學系；他說，原本第一志願是台大電機，可惜第一階段申請未錄取，但他對寫程式也很有興趣，能錄取資訊工程也不錯，未來希望申請到美國當交換學生，增進自己專業成為優秀工程師。
羅東高中侯思筠錄取四個系，但她還是想報考警大刑事系，以當刑警為志願；另，盧姸蓁錄取外國語文學系，學測七十一級分的盧姸蓁，看網路學日文、韓語，甚至世界語。她說，從小就對外語有興趣，高中開始接觸各國語言，在網路看到波蘭醫生創造「世界語」，那是一種為全世界各民族溝通而創造的語言。
「希望透過語言化解歧視與誤解。」盧姸蓁希望以後從事翻譯，幫助不同國家互相理解，她說，我們會因為語言不通，對不同國家、種族的人產生誤解。
蘭陽女中朱彥蓉錄取圖書資訊學系，她學測失常只考六十六級分，考數學科時答案卷不小心掉到地板，她未發現被旁邊考生以為是自己的就撿走了，作答時找不到答案卷而心慌，雖然最後找回來，但表現失常，數學僅考八級分，原以為台大沒有希望，最後仍如願錄取非常開心，未來要成為優秀的圖書館員。
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標題：〈北部〉台大個人申請 宜蘭10人錄取
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