〈北部〉竹縣劇場藝術節 29日起演出24場

2017-04-25

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣劇場藝術節—初夏團劇，四月廿九日到七月九日，共邀請十二個劇團在新竹縣文化局演藝廳和實驗劇場演出廿四場。

新竹縣長邱鏡淳說，劇場藝術節結合劇場演出、體驗課程及手作工作坊，以「到此藝遊․Let me戲」為活動主軸，在十週活動期間內安排二十四場次的戲劇節目，不少場次適合親子共同觀賞，活動詳情與購票訊息可上新竹縣演藝廳官網（http://fun.hchcc.gov.tw）查詢，或電洽5510201#300~306。

新竹縣文化局長張宜真說，劇場藝術節網羅國內重量級的專業劇團演出經典好戲，演出團體包括果陀劇場奇蹟音樂喜劇《愛呀，我的媽！》、綠光劇團《人間條件六—未來的主人翁》以及安徒生和莫札特的創意劇場、偶偶偶劇團、蘋果劇團、如果兒童劇團、台北木偶劇團、張爸爸故事屋、玉米雞青少年劇團、皮皮兒童表演藝術團等多個親子劇團。

張宜真提醒，觀眾憑票根可免費參加五月七日、五月廿一日的盒子劇場手作坊或六月廿五日的劇場遊戲體驗課，自四月廿五日開放網路報名，三場不同場次節目的票根還可兌換活動好禮。