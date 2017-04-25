| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉新湖社區醫療群成軍 24小時免費諮詢

2017-04-25

〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣新豐、湖口地區只有一家醫院，當地六家診所、十名醫師攜手合作，共同成立「新湖社區醫療群」，提供不同科別的診療服務，視患者的病情需求協助轉診，還有免費廿四小時緊急諮詢專線，希望推廣、落實「由家庭醫師照顧您，診所醫院一樣好」觀念。

根據戶政統計資料，到三月底止，新豐鄉人口有五萬六千多人、湖口鄉有七萬七千多人，在全縣分別排名第三與第四，僅次於竹北市、竹東鎮，但兩鄉只有仁慈醫院一家醫院。

為了充分利用醫療資源，天主教聖母診所、朱先營診所、柯介仁診所、祐嘉骨外科診所、彭及江診所、羅世績診所等六家診所，共十位醫師合作成立「新湖社區醫療群」，提供內、外、婦、兒、家醫、復健等不同科別的診療服務。

仁慈醫院院長張達人表示，為落實分級醫療，小病到小診所看診，健保署推廣家庭照護會員制，好處是家庭醫師能熟悉病人健康狀況，藉由問診過程評估心理、生理狀態，提供合適的診斷及治療處方箋。

若是需要進一步檢查與治療，轉介到仁慈醫院，藉由轉診可減免部分負擔費用，節省時間與金錢；當病況減輕或康復，再由家庭醫師照顧。

除了就醫便利，醫療群也提供免費廿四小時緊急諮詢專線（03）599-3500#2191，由專業護理人員，回答各種健康問題，協助尋找適合的家庭醫師。

廣告
  • 新竹縣新豐、湖口地區六家診所、十名醫師攜手成立「新湖社區醫療群」，提供診療服務。 （記者廖雪茹攝）

    新竹縣新豐、湖口地區六家診所、十名醫師攜手成立「新湖社區醫療群」，提供診療服務。 （記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市3明星高中 120人次申請入學上台大

實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：〈北部〉新湖社區醫療群成軍 24小時免費諮詢


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.