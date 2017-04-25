〈北部〉新湖社區醫療群成軍 24小時免費諮詢
2017-04-25
〔記者廖雪茹／湖口報導〕新竹縣新豐、湖口地區只有一家醫院，當地六家診所、十名醫師攜手合作，共同成立「新湖社區醫療群」，提供不同科別的診療服務，視患者的病情需求協助轉診，還有免費廿四小時緊急諮詢專線，希望推廣、落實「由家庭醫師照顧您，診所醫院一樣好」觀念。
根據戶政統計資料，到三月底止，新豐鄉人口有五萬六千多人、湖口鄉有七萬七千多人，在全縣分別排名第三與第四，僅次於竹北市、竹東鎮，但兩鄉只有仁慈醫院一家醫院。
為了充分利用醫療資源，天主教聖母診所、朱先營診所、柯介仁診所、祐嘉骨外科診所、彭及江診所、羅世績診所等六家診所，共十位醫師合作成立「新湖社區醫療群」，提供內、外、婦、兒、家醫、復健等不同科別的診療服務。
仁慈醫院院長張達人表示，為落實分級醫療，小病到小診所看診，健保署推廣家庭照護會員制，好處是家庭醫師能熟悉病人健康狀況，藉由問診過程評估心理、生理狀態，提供合適的診斷及治療處方箋。
若是需要進一步檢查與治療，轉介到仁慈醫院，藉由轉診可減免部分負擔費用，節省時間與金錢；當病況減輕或康復，再由家庭醫師照顧。
除了就醫便利，醫療群也提供免費廿四小時緊急諮詢專線（03）599-3500#2191，由專業護理人員，回答各種健康問題，協助尋找適合的家庭醫師。
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