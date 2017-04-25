| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉「桃履滿天下」 補助青年參與國際事務

2017-04-25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府青年事務局持續推出青年參與國際事務補助，為了讓更多青年知道補助訊息，今年以「桃履滿天下」為主題，啟動青年國際視野講座暨經驗成果展計畫，預計將舉辦十場校園講座、兩場公開講座及一場成果展進行宣傳。就讀中原大學企管系四年級的蔡謹丞，昨天現身分享他透過補助，完成出國比賽魔術的經歷，並在市長鄭文燦面前小露一手。

青年事務局長陳家濬表示，兩年來已補助五十五案、補助金額一八二萬元，共有兩百廿位青年受惠，出國參加國際性賽事及年會等活動，希望透過宣傳計畫幫助更多青年圓夢。他表示，凡設籍桃園市或於桃園就學、就業的十五歲以上、卅五歲以下，對各項國際事務參與有興趣的青年都可踴躍參與，相關資訊可參考桃園市政府青年事務局官網，另也印製有「青年出國指南手冊」，並有電子版提供下載。

高中時與魔術結下不解之緣的蔡謹丞，大學時仍不斷地練習，想用最拿手的魔術讓世界看見台灣。他說，他一直懷抱出國比賽的夢想，但家中經濟不允許，所幸青年事務局的出國補助計畫讓他圓夢，去年他也拿下「兩岸四地魔術大賽」舞台組金獎。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市3明星高中 120人次申請入學上台大

實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：〈北部〉「桃履滿天下」 補助青年參與國際事務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.