〈北部〉「桃履滿天下」 補助青年參與國際事務

2017-04-25

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市政府青年事務局持續推出青年參與國際事務補助，為了讓更多青年知道補助訊息，今年以「桃履滿天下」為主題，啟動青年國際視野講座暨經驗成果展計畫，預計將舉辦十場校園講座、兩場公開講座及一場成果展進行宣傳。就讀中原大學企管系四年級的蔡謹丞，昨天現身分享他透過補助，完成出國比賽魔術的經歷，並在市長鄭文燦面前小露一手。

青年事務局長陳家濬表示，兩年來已補助五十五案、補助金額一八二萬元，共有兩百廿位青年受惠，出國參加國際性賽事及年會等活動，希望透過宣傳計畫幫助更多青年圓夢。他表示，凡設籍桃園市或於桃園就學、就業的十五歲以上、卅五歲以下，對各項國際事務參與有興趣的青年都可踴躍參與，相關資訊可參考桃園市政府青年事務局官網，另也印製有「青年出國指南手冊」，並有電子版提供下載。

高中時與魔術結下不解之緣的蔡謹丞，大學時仍不斷地練習，想用最拿手的魔術讓世界看見台灣。他說，他一直懷抱出國比賽的夢想，但家中經濟不允許，所幸青年事務局的出國補助計畫讓他圓夢，去年他也拿下「兩岸四地魔術大賽」舞台組金獎。