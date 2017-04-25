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〈北部〉王丹怨農博接駁車太遠 市長發Line解釋

2017-04-25

〔記者周敏鴻／新屋報導〕民運人士王丹參觀桃園農業博覽會後，對於桃園市長鄭文燦迅速向他解釋接駁車相關問題，留下極深刻印象。農博辦公室主任邱品方說，農博規劃了綠、黃、藍、紅四線接駁車，平日廿分鐘一班、假日十五分鐘一班，民眾可多利用。

避免太多車輛到園區周邊

王丹廿三日晚間在臉書發文，稱讚「鄭文燦…風評不錯，民調也居高不下，真的不是蓋的！」原來王丹當天下午參觀桃園農業博覽會，發文抱怨接駁車太遠，就接到市長鄭文燦發Line給他，鄭文燦向他解釋，因為參觀人潮太多，接駁車有點遠的原因，是不希望太多小客車到園區周邊，已下令改善，要求假日增加接駁車。讓他非常驚訝、感動。

邱品方說，農博規劃四線接駁車，包括高鐵桃園站到農博會場的「綠線」、楊梅後火車站到農博會場的「黃線」、桃園科技工業園區停車場到農博會場的「藍線」、永安漁港到農博會場的「紅線」，距離農博會場確實都有一段距離，就是盼民眾自行駕車別靠近農博會場周邊，以免造成交通壅塞。

農博期間每天上午八點半到晚間六點間，都有接駁車，平日每隔廿分鐘一班、假日每隔十五分鐘一班，每班可容納四十人。

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