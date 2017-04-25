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〈北部〉復興霞雲探索教育基地 移交閒置還遭竊

2017-04-25

議員批評欠缺管理

〔記者邱奕統／桃園報導〕救國團從民國七十二年起，在當時的復興鄉設置「霞雲探索教育基地」，長期占用原住民保留地，在新政府「轉型正義」的要求下，救國團在今年一月陸續移交給復興區公所，市議員楊朝偉昨天質詢時，批評移交後卻閒置至今，因欠缺管理，園區設施連番遭竊；對此，市府原住民族行政局允諾改進，邀請相關單位討論活用方案。

楊朝偉指出，占地三五一三坪的「霞雲探索教育基地」是攀岩、繩索、山訓等競技活動場域，設備齊全，基地屬於原住民保留地，以往由行政院原住民族委員會委託復興區公所代管，每年以公告地價五％、約三十五萬元的租金租給救國團營運。

他說，救國團屢被批評「占用原民祖產」、「賤租」，在新政府「轉型正義」大旗下返還土地，今年一月十日起將園區陸續移交給復興區公所。但移交後，園區卻封閉不開放，原本在裡面工作的十二位在地原住民族教練、員工更因此失業，在管理不當下，今年三月、四月分別被小偷闖入，偷走電線等財物。

楊朝偉表示，「霞雲探索教育基地」原本是學生的熱門教育場地，有些學校的新生訓練或戰鬥營都在此舉辦，過去一年平均創造兩萬人次，以每人門票五五○元而言，今年閒置至今已損失不少，形成市府、原住民族居民、學生三輸的局面。

市府將協調活化方案

原住民族的市議員林志強也說，基於原鄉部落的土地正義，多次爭取救國團返還土地，沒想到努力要回後，如今卻是閒置的結局，感到遺憾。

副市長王明德表示，在移撥之前就應該要有完整規劃，他要求原民局改進；原民局局長林日龍說，近日邀集市府觀光旅遊局、復興區公所協調活化利用方案，並重新檢討山訓等活動，也規劃可停靠接駁巴士的大型停車場。

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  • 議員楊朝偉表示，霞雲探索教育基地收歸國有後反閒置，失去轉型正義美意。（記者邱奕統攝）

    議員楊朝偉表示，霞雲探索教育基地收歸國有後反閒置，失去轉型正義美意。（記者邱奕統攝）

  • 復興區「霞雲探索教育基地」，今年一月陸續移交給區公所。（記者李容萍攝）

    復興區「霞雲探索教育基地」，今年一月陸續移交給區公所。（記者李容萍攝）

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