〈北部〉復興霞雲探索教育基地 移交閒置還遭竊
議員批評欠缺管理
〔記者邱奕統／桃園報導〕救國團從民國七十二年起，在當時的復興鄉設置「霞雲探索教育基地」，長期占用原住民保留地，在新政府「轉型正義」的要求下，救國團在今年一月陸續移交給復興區公所，市議員楊朝偉昨天質詢時，批評移交後卻閒置至今，因欠缺管理，園區設施連番遭竊；對此，市府原住民族行政局允諾改進，邀請相關單位討論活用方案。
楊朝偉指出，占地三五一三坪的「霞雲探索教育基地」是攀岩、繩索、山訓等競技活動場域，設備齊全，基地屬於原住民保留地，以往由行政院原住民族委員會委託復興區公所代管，每年以公告地價五％、約三十五萬元的租金租給救國團營運。
他說，救國團屢被批評「占用原民祖產」、「賤租」，在新政府「轉型正義」大旗下返還土地，今年一月十日起將園區陸續移交給復興區公所。但移交後，園區卻封閉不開放，原本在裡面工作的十二位在地原住民族教練、員工更因此失業，在管理不當下，今年三月、四月分別被小偷闖入，偷走電線等財物。
楊朝偉表示，「霞雲探索教育基地」原本是學生的熱門教育場地，有些學校的新生訓練或戰鬥營都在此舉辦，過去一年平均創造兩萬人次，以每人門票五五○元而言，今年閒置至今已損失不少，形成市府、原住民族居民、學生三輸的局面。
市府將協調活化方案
原住民族的市議員林志強也說，基於原鄉部落的土地正義，多次爭取救國團返還土地，沒想到努力要回後，如今卻是閒置的結局，感到遺憾。
副市長王明德表示，在移撥之前就應該要有完整規劃，他要求原民局改進；原民局局長林日龍說，近日邀集市府觀光旅遊局、復興區公所協調活化利用方案，並重新檢討山訓等活動，也規劃可停靠接駁巴士的大型停車場。
看更多！請加入自由時報粉絲團
實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- 不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢
- 520前不交代勞軍捐「撤換婦聯會負責人」
- 【國際文壇】 林水福／日本詩壇巨星的殞落 － 大岡信辭世
- NBA》「矮腳虎」客場發威 綠衫軍扳平老八
- 美元回檔 台幣升9.1分
- 全中運》鄭歆瑩百米11"81 史上最速女國中生
- 金曲歌王助攻 方宥心圓歌手夢
- 《自由廣場》台灣不是匯率操縱國的三大證據
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 殷仔明對費城人 挑戰3連勝
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 學者又建議發消費券
- 推專家證人制 改善審判體系
- Tiffany Blue Book晚宴 珠光添星光 紙雕雨林牆打卡夯點 珍妮佛獻唱 薇絲朋丹妮絲等躍入舞池
- 接線員進軍米蘭影展 她要爭影后
- 中職7月明星賽 小鮮肉對決老大哥
- 《舉重妖精》愛真的 李聖經姊弟戀南柱赫
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》揭示民視經營權之爭的幕後
- 〈活動看板〉蔬食饗宴
- 【愛讀書】 《天才的餐桌》
- 農漁水利會員健保費 7月起多繳17元
- 去年奪冠奇招 羅力配合演出
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 護欄濕滑 婦北橫自拍摔死
- 立院初審前瞻條例 週三逐條審查
- 機位超賣列入旅遊不便險 延誤逾4小時才理賠
- 愛迪達酸川普 製造業返歐美是幻想
- 勒班反全球化 遭眾黨圍攻
- 北韓核危機急升 美不改強硬態勢
- 〈愛情隨堂考〉不愛了 誰來提分手?
- 司改分組決議 終審法官減為21人 總統圈選
- 接手餐券虧2億元 御蓮齋告前經營人詐欺
- 6妹旅遊夜驚魂 男服務生進房立床頭
- 全中運》1500公尺自由式 黃國庭再破全國
- 核一廠又出包 2號機滲漏硫酸液
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Moriarty expected to bring news on Trump-Xi meet
標題：〈北部〉復興霞雲探索教育基地 移交閒置還遭竊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email