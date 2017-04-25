| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉台鐵花蓮站改建 8月完工無望

2017-04-25

工期展延至明年6月

〔記者游太郎／花蓮報導〕原計畫將於今年八月完工的臺鐵花蓮站改建工程，施工受到旅客運輸影響，工期將展延至明年六月，啟用時間延宕近一年。

交通部執行「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」，斥資總工程經費新台幣六十．八億元，計畫期程從九十八年三月至一○六年八月，計畫範圍為改善新城站至台東站間沿線廿七個車站及周邊附屬設施。

東工處花蓮工務段指出，該計畫工程已進入尾聲，廿七個車站中，廿個車站已完工，目前未完工的七個車站，包括花蓮、吉安、志學、瑞穗、池上、瑞源及台東站。

被視為改建重點的花蓮火車站，一○三年九月動工改建後，從原計畫經費六．九億元，變更設計增列經費為七．八億元，也因面臨多重因素，導致工程落後，鐵工局已提出展延計畫並呈報交通部，並由行政院轉國家發展委員會審查，將完工日期從今年八月，展延到明年六月。

東工處花蓮工務段表示，受制於鐵路營運規定，連續假期除了災害搶修外，任何工程不得施工，因此包括週休二日的週五、六、日不得施工，每週只剩下週一至週四，四天時間可以施工。

花蓮火車站改建採中央通道跨站式鋼樑設計，跨越第一至第三月台上方，跨站式鋼樑與月台高壓電車線距離約七十公分，為了施工安全，必須採斷電封鎖施工，配合花蓮站旅運優先，每天只能利用凌晨零時三十分最後一班車進站後，才能斷電施工，凌晨四時必須停工恢復供電，能施工的日期已經很少了，加上每天只有三個半小時施工時間，因此造成完工日期延宕。

另外，花蓮站前年升格特等站、花東鐵路電氣化通車後，旅運量大幅增加，施工期為了考量營運與顧及旅客安全，另增加了第二、三月台向南延伸工程，又增加了五個月的施作時間。

展延計畫預訂在明年六月完工，並進行新站體啟用。

廣告
  • 花蓮火車站改建工程延宕，預估明年6月才能完工啟用。（記者游太郎攝）

    花蓮火車站改建工程延宕，預估明年6月才能完工啟用。（記者游太郎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市3明星高中 120人次申請入學上台大

實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：〈北部〉台鐵花蓮站改建 8月完工無望


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.