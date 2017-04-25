〈北部〉台鐵花蓮站改建 8月完工無望
工期展延至明年6月
〔記者游太郎／花蓮報導〕原計畫將於今年八月完工的臺鐵花蓮站改建工程，施工受到旅客運輸影響，工期將展延至明年六月，啟用時間延宕近一年。
交通部執行「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」，斥資總工程經費新台幣六十．八億元，計畫期程從九十八年三月至一○六年八月，計畫範圍為改善新城站至台東站間沿線廿七個車站及周邊附屬設施。
東工處花蓮工務段指出，該計畫工程已進入尾聲，廿七個車站中，廿個車站已完工，目前未完工的七個車站，包括花蓮、吉安、志學、瑞穗、池上、瑞源及台東站。
被視為改建重點的花蓮火車站，一○三年九月動工改建後，從原計畫經費六．九億元，變更設計增列經費為七．八億元，也因面臨多重因素，導致工程落後，鐵工局已提出展延計畫並呈報交通部，並由行政院轉國家發展委員會審查，將完工日期從今年八月，展延到明年六月。
東工處花蓮工務段表示，受制於鐵路營運規定，連續假期除了災害搶修外，任何工程不得施工，因此包括週休二日的週五、六、日不得施工，每週只剩下週一至週四，四天時間可以施工。
花蓮火車站改建採中央通道跨站式鋼樑設計，跨越第一至第三月台上方，跨站式鋼樑與月台高壓電車線距離約七十公分，為了施工安全，必須採斷電封鎖施工，配合花蓮站旅運優先，每天只能利用凌晨零時三十分最後一班車進站後，才能斷電施工，凌晨四時必須停工恢復供電，能施工的日期已經很少了，加上每天只有三個半小時施工時間，因此造成完工日期延宕。
另外，花蓮站前年升格特等站、花東鐵路電氣化通車後，旅運量大幅增加，施工期為了考量營運與顧及旅客安全，另增加了第二、三月台向南延伸工程，又增加了五個月的施作時間。
展延計畫預訂在明年六月完工，並進行新站體啟用。
看更多！請加入自由時報粉絲團
實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- 不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢
- 520前不交代勞軍捐「撤換婦聯會負責人」
- 【國際文壇】 林水福／日本詩壇巨星的殞落 － 大岡信辭世
- NBA》「矮腳虎」客場發威 綠衫軍扳平老八
- 美元回檔 台幣升9.1分
- 全中運》鄭歆瑩百米11"81 史上最速女國中生
- 金曲歌王助攻 方宥心圓歌手夢
- 《自由廣場》台灣不是匯率操縱國的三大證據
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 殷仔明對費城人 挑戰3連勝
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 學者又建議發消費券
- 推專家證人制 改善審判體系
- Tiffany Blue Book晚宴 珠光添星光 紙雕雨林牆打卡夯點 珍妮佛獻唱 薇絲朋丹妮絲等躍入舞池
- 接線員進軍米蘭影展 她要爭影后
- 中職7月明星賽 小鮮肉對決老大哥
- 《舉重妖精》愛真的 李聖經姊弟戀南柱赫
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》揭示民視經營權之爭的幕後
- 〈活動看板〉蔬食饗宴
- 【愛讀書】 《天才的餐桌》
- 農漁水利會員健保費 7月起多繳17元
- 去年奪冠奇招 羅力配合演出
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 護欄濕滑 婦北橫自拍摔死
- 立院初審前瞻條例 週三逐條審查
- 機位超賣列入旅遊不便險 延誤逾4小時才理賠
- 愛迪達酸川普 製造業返歐美是幻想
- 勒班反全球化 遭眾黨圍攻
- 北韓核危機急升 美不改強硬態勢
- 〈愛情隨堂考〉不愛了 誰來提分手?
- 司改分組決議 終審法官減為21人 總統圈選
- 接手餐券虧2億元 御蓮齋告前經營人詐欺
- 6妹旅遊夜驚魂 男服務生進房立床頭
- 全中運》1500公尺自由式 黃國庭再破全國
- 核一廠又出包 2號機滲漏硫酸液
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Moriarty expected to bring news on Trump-Xi meet
標題：〈北部〉台鐵花蓮站改建 8月完工無望
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email