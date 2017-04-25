〈北部〉台鐵花蓮站改建 8月完工無望

2017-04-25

工期展延至明年6月

〔記者游太郎／花蓮報導〕原計畫將於今年八月完工的臺鐵花蓮站改建工程，施工受到旅客運輸影響，工期將展延至明年六月，啟用時間延宕近一年。

交通部執行「花東線鐵路整體服務效能提升計畫」，斥資總工程經費新台幣六十．八億元，計畫期程從九十八年三月至一○六年八月，計畫範圍為改善新城站至台東站間沿線廿七個車站及周邊附屬設施。

東工處花蓮工務段指出，該計畫工程已進入尾聲，廿七個車站中，廿個車站已完工，目前未完工的七個車站，包括花蓮、吉安、志學、瑞穗、池上、瑞源及台東站。

被視為改建重點的花蓮火車站，一○三年九月動工改建後，從原計畫經費六．九億元，變更設計增列經費為七．八億元，也因面臨多重因素，導致工程落後，鐵工局已提出展延計畫並呈報交通部，並由行政院轉國家發展委員會審查，將完工日期從今年八月，展延到明年六月。

東工處花蓮工務段表示，受制於鐵路營運規定，連續假期除了災害搶修外，任何工程不得施工，因此包括週休二日的週五、六、日不得施工，每週只剩下週一至週四，四天時間可以施工。

花蓮火車站改建採中央通道跨站式鋼樑設計，跨越第一至第三月台上方，跨站式鋼樑與月台高壓電車線距離約七十公分，為了施工安全，必須採斷電封鎖施工，配合花蓮站旅運優先，每天只能利用凌晨零時三十分最後一班車進站後，才能斷電施工，凌晨四時必須停工恢復供電，能施工的日期已經很少了，加上每天只有三個半小時施工時間，因此造成完工日期延宕。

另外，花蓮站前年升格特等站、花東鐵路電氣化通車後，旅運量大幅增加，施工期為了考量營運與顧及旅客安全，另增加了第二、三月台向南延伸工程，又增加了五個月的施作時間。

展延計畫預訂在明年六月完工，並進行新站體啟用。