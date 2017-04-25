〈北部〉春陽號不捕魚 二手書店傳書香

2017-04-25

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南方澳漁港旁二手書店傳書香，書房主人吳小枚以公公漁船「春陽號」為書店命名，「春陽號」不捕魚，而是希望為南方澳帶來閱讀空間，來書房聊聊南方澳、認識南方澳。

吳小枚原本在雜誌社擔任採訪編輯，結婚後搬到南方澳居住近二十年；十年前曾寫下南方澳相關專書，去年底在漁港旁開設「春陽號」漁港小書房，以公公的漁船命名，從裡到外擺設著漁船上拆卸下來的各種用具，在門口可以搖搖追捕旗魚的船鐘，書房內則有改造的信號燈照亮。

吳小枚說，十年前因緣際會，參與無尾港社區營造計畫，寫了「海海人生：南方澳媳婦的漁港見聞手記」，當時花了一年時間，跟南方澳人聊天，才認識這個地方的過去，也才感覺到真正變成南方澳的一員。

「春陽號是老公他們家以前漁船的名字。」吳小枚說，那是艘巾著網漁船，以圍網方式捕撈鯖魚和烏魚，南方澳當初會繁榮，都是因為這種漁船，盛行時將近五百艘，可惜漁法更迭，現在已被大型圍網取代，僅剩下兩組船隊，南方澳的興盛也已不再。

「這家書店存在的意義，就在開在南方澳。」吳小枚希望這家二手書店，可以帶給南方澳書香氣息，成為一個小小的善存在。