〈北部〉春陽號不捕魚 二手書店傳書香
2017-04-25
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南方澳漁港旁二手書店傳書香，書房主人吳小枚以公公漁船「春陽號」為書店命名，「春陽號」不捕魚，而是希望為南方澳帶來閱讀空間，來書房聊聊南方澳、認識南方澳。
吳小枚原本在雜誌社擔任採訪編輯，結婚後搬到南方澳居住近二十年；十年前曾寫下南方澳相關專書，去年底在漁港旁開設「春陽號」漁港小書房，以公公的漁船命名，從裡到外擺設著漁船上拆卸下來的各種用具，在門口可以搖搖追捕旗魚的船鐘，書房內則有改造的信號燈照亮。
吳小枚說，十年前因緣際會，參與無尾港社區營造計畫，寫了「海海人生：南方澳媳婦的漁港見聞手記」，當時花了一年時間，跟南方澳人聊天，才認識這個地方的過去，也才感覺到真正變成南方澳的一員。
「春陽號是老公他們家以前漁船的名字。」吳小枚說，那是艘巾著網漁船，以圍網方式捕撈鯖魚和烏魚，南方澳當初會繁榮，都是因為這種漁船，盛行時將近五百艘，可惜漁法更迭，現在已被大型圍網取代，僅剩下兩組船隊，南方澳的興盛也已不再。
「這家書店存在的意義，就在開在南方澳。」吳小枚希望這家二手書店，可以帶給南方澳書香氣息，成為一個小小的善存在。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹市3明星高中 120人次申請入學上台大
實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…
網友回應
熱門新聞
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- 不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢
- 520前不交代勞軍捐「撤換婦聯會負責人」
- 【國際文壇】 林水福／日本詩壇巨星的殞落 － 大岡信辭世
- NBA》「矮腳虎」客場發威 綠衫軍扳平老八
- 美元回檔 台幣升9.1分
- 全中運》鄭歆瑩百米11"81 史上最速女國中生
- 金曲歌王助攻 方宥心圓歌手夢
- 《自由廣場》台灣不是匯率操縱國的三大證據
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 殷仔明對費城人 挑戰3連勝
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 學者又建議發消費券
- 推專家證人制 改善審判體系
- Tiffany Blue Book晚宴 珠光添星光 紙雕雨林牆打卡夯點 珍妮佛獻唱 薇絲朋丹妮絲等躍入舞池
- 接線員進軍米蘭影展 她要爭影后
- 中職7月明星賽 小鮮肉對決老大哥
- 《舉重妖精》愛真的 李聖經姊弟戀南柱赫
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》揭示民視經營權之爭的幕後
- 〈活動看板〉蔬食饗宴
- 【愛讀書】 《天才的餐桌》
- 農漁水利會員健保費 7月起多繳17元
- 去年奪冠奇招 羅力配合演出
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 護欄濕滑 婦北橫自拍摔死
- 立院初審前瞻條例 週三逐條審查
- 機位超賣列入旅遊不便險 延誤逾4小時才理賠
- 愛迪達酸川普 製造業返歐美是幻想
- 勒班反全球化 遭眾黨圍攻
- 北韓核危機急升 美不改強硬態勢
- 〈愛情隨堂考〉不愛了 誰來提分手?
- 司改分組決議 終審法官減為21人 總統圈選
- 接手餐券虧2億元 御蓮齋告前經營人詐欺
- 6妹旅遊夜驚魂 男服務生進房立床頭
- 全中運》1500公尺自由式 黃國庭再破全國
- 核一廠又出包 2號機滲漏硫酸液
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Moriarty expected to bring news on Trump-Xi meet
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉春陽號不捕魚 二手書店傳書香
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分