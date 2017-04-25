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〈北部〉時隔13年 南風澳地方誌復刊

2017-04-25

記錄著南方澳的故事

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣南風澳地方誌記錄著南方澳的故事，民國九十三年停刊，歷經十三年重新復刊；創刊人賴榮興感慨說，這次復刊工作交棒給南方澳的新一代，透過刊物凝聚對地方的認同感，讓來自各地在南方澳打拚奮鬥的新舊居民，都能進一步認識南方澳，把南方澳當作故鄉。

六十九歲賴榮興是南方澳珊瑚法界博物館館長，成立南風澳文史工作室，民國九十二年為喚起大家對南方澳的重視，在南方澳發行「南風澳地方誌」；他說，「南風澳」是南方澳古地名，因為南風來的時候可以避風，日本人來台才改成南方澳。

「南方澳早期雖然興盛，卻不被老一輩當故鄉。」賴榮興十二歲時，跟著父親從壯圍搬到南方澳；他說，當時到南方澳的人，都是因為漁業資源豐富蜂擁而至，有的從屏東、有的從台東來，人口組成複雜，但南方澳不被當作故鄉，而只是打拚賺錢的地方。

賴榮興說，他是南方澳第二代居民，老一輩人覺得無法融入南方澳，新一代人對這裡也很生疏，讀完書就出外工作，無論是哪個世代對南方澳都沒有深入的認識，他開始思考能用什麼方式，將大家凝聚在一起，「叫醒」大家看看腳下的土地。

「如果你不知道爸爸媽媽、甚至阿祖的故事，那就像無根浮萍。」民國九十年，賴榮興成立珊瑚法界博物館，積極投入社區訪查紀錄和保存文物，並成立南風澳文史工作室；九十二年在女兒協助下發行「南風澳地方誌」刊物；他說，當時刊物寫著南風澳的歷史故事，屬社區報性質以以雙月刊發行，每期有四千份發行量。

創刊人賴榮興 交棒給春陽號

可是刊物發行五期，在一年後就停刊了，賴榮興指出，隨著女兒出家，刊物後繼無人，但手中一直攢著發行刊物剩下的三萬元，心裡有些惆悵，去年底知道南方澳漁港旁開了間書店「春陽號」，今年一月邀請書房主人吳小枚協助將「南風澳地方誌」復刊，總算把「三萬塊交棒下去，希望重新凝聚新一代、老一代對南方澳的認同感」。

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  • 春陽號書房主人吳小枚協助南風澳地方誌復刊。 （記者簡惠茹攝）

    春陽號書房主人吳小枚協助南風澳地方誌復刊。 （記者簡惠茹攝）

  • 南風澳地方誌記錄著南方澳的歷史故事，停刊13年以來，106年1月終於得以重新復刊。（記者簡惠茹攝）

    南風澳地方誌記錄著南方澳的歷史故事，停刊13年以來，106年1月終於得以重新復刊。（記者簡惠茹攝）

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標題：〈北部〉時隔13年 南風澳地方誌復刊


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