〈北部〉時隔13年 南風澳地方誌復刊
記錄著南方澳的故事
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣南風澳地方誌記錄著南方澳的故事，民國九十三年停刊，歷經十三年重新復刊；創刊人賴榮興感慨說，這次復刊工作交棒給南方澳的新一代，透過刊物凝聚對地方的認同感，讓來自各地在南方澳打拚奮鬥的新舊居民，都能進一步認識南方澳，把南方澳當作故鄉。
六十九歲賴榮興是南方澳珊瑚法界博物館館長，成立南風澳文史工作室，民國九十二年為喚起大家對南方澳的重視，在南方澳發行「南風澳地方誌」；他說，「南風澳」是南方澳古地名，因為南風來的時候可以避風，日本人來台才改成南方澳。
「南方澳早期雖然興盛，卻不被老一輩當故鄉。」賴榮興十二歲時，跟著父親從壯圍搬到南方澳；他說，當時到南方澳的人，都是因為漁業資源豐富蜂擁而至，有的從屏東、有的從台東來，人口組成複雜，但南方澳不被當作故鄉，而只是打拚賺錢的地方。
賴榮興說，他是南方澳第二代居民，老一輩人覺得無法融入南方澳，新一代人對這裡也很生疏，讀完書就出外工作，無論是哪個世代對南方澳都沒有深入的認識，他開始思考能用什麼方式，將大家凝聚在一起，「叫醒」大家看看腳下的土地。
「如果你不知道爸爸媽媽、甚至阿祖的故事，那就像無根浮萍。」民國九十年，賴榮興成立珊瑚法界博物館，積極投入社區訪查紀錄和保存文物，並成立南風澳文史工作室；九十二年在女兒協助下發行「南風澳地方誌」刊物；他說，當時刊物寫著南風澳的歷史故事，屬社區報性質以以雙月刊發行，每期有四千份發行量。
創刊人賴榮興 交棒給春陽號
可是刊物發行五期，在一年後就停刊了，賴榮興指出，隨著女兒出家，刊物後繼無人，但手中一直攢著發行刊物剩下的三萬元，心裡有些惆悵，去年底知道南方澳漁港旁開了間書店「春陽號」，今年一月邀請書房主人吳小枚協助將「南風澳地方誌」復刊，總算把「三萬塊交棒下去，希望重新凝聚新一代、老一代對南方澳的認同感」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…
- 鄭文燦肋骨斷2根還能唱歌 幕僚：為了公益強忍疼痛
- 不尋常 白宮邀全體參議員簡報北韓情勢
- 520前不交代勞軍捐「撤換婦聯會負責人」
- 【國際文壇】 林水福／日本詩壇巨星的殞落 － 大岡信辭世
- NBA》「矮腳虎」客場發威 綠衫軍扳平老八
- 美元回檔 台幣升9.1分
- 全中運》鄭歆瑩百米11"81 史上最速女國中生
- 金曲歌王助攻 方宥心圓歌手夢
- 《自由廣場》台灣不是匯率操縱國的三大證據
- 反年改群眾施暴 鄭文燦肋骨斷2根
- 川普新人事 福斯女主播任國務院發言人
- 殷仔明對費城人 挑戰3連勝
- 高國輝、鄭鎧文 5月復出有譜
- 學者又建議發消費券
- 推專家證人制 改善審判體系
- Tiffany Blue Book晚宴 珠光添星光 紙雕雨林牆打卡夯點 珍妮佛獻唱 薇絲朋丹妮絲等躍入舞池
- 接線員進軍米蘭影展 她要爭影后
- 中職7月明星賽 小鮮肉對決老大哥
- 《舉重妖精》愛真的 李聖經姊弟戀南柱赫
- 群聯新推3D NAND記憶卡控制晶片
- 〈徵文啟事〉宗教信仰不同
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》揭示民視經營權之爭的幕後
- 〈活動看板〉蔬食饗宴
- 【愛讀書】 《天才的餐桌》
- 農漁水利會員健保費 7月起多繳17元
- 去年奪冠奇招 羅力配合演出
- Lulu卵巢大囊腫 生日動手術
- 護欄濕滑 婦北橫自拍摔死
- 立院初審前瞻條例 週三逐條審查
- 機位超賣列入旅遊不便險 延誤逾4小時才理賠
- 愛迪達酸川普 製造業返歐美是幻想
- 勒班反全球化 遭眾黨圍攻
- 北韓核危機急升 美不改強硬態勢
- 〈愛情隨堂考〉不愛了 誰來提分手?
- 司改分組決議 終審法官減為21人 總統圈選
- 接手餐券虧2億元 御蓮齋告前經營人詐欺
- 6妹旅遊夜驚魂 男服務生進房立床頭
- 全中運》1500公尺自由式 黃國庭再破全國
- 核一廠又出包 2號機滲漏硫酸液
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Moriarty expected to bring news on Trump-Xi meet
標題：〈北部〉時隔13年 南風澳地方誌復刊
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email