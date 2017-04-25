〈北部〉後龍國小、維真國中 將闢通學步道

2017-04-25

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮維真國中長期沒有通學步道，學校兩年前在圍牆外擺設超過廿個三角錐，設置簡易人行道，近來卻遭民眾檢舉，質疑學校行為根本是路霸。後龍鎮公所表示，將打造通學步道。

維真國中目前學生數約有五百多人，校長陳乃妃說，許多學生上、下課都是步行，但學校四邊僅一側有人行步道，考量孩子們安全，兩年前發想在大門口外側道路擺放一整列三角錐，隔出一條給學生專用的通行道路。

有民眾檢舉認為，學校怎能擅自畫地，禁止其他人通行，完全違法。

陳乃妃表示，兩年來沒發生過任何狀況，首次接獲民眾認為不妥訊息，要求學校改善現況。日後會調整三角錐擺放寬度，不是上、下課時間，也不會將三角錐往外放。

後龍鎮公所指出，維真國中鄰近後龍國小，由於後龍國小有一側也沒步道，便規劃建置「後龍國小、維真國中通學步道」，並向營建署申請一千五百萬元經費，去年底核定。

陳乃妃說，期待通行步道建置完成，這樣對學生通行安全才有保障。

後龍公所建設課長劉威廷說，通學步道總長約七百六十公尺，計畫近日將送審，只要通過，會趕緊展開發包作業，預計今年底前完工。