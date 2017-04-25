〈北部〉竹縣4國小新生超額 218名需轉介
2017-04-25
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣今年九所總量管制的國小昨天公布新生名單，縣府教育處表示，竹北市六家、興隆、東興國小和新豐鄉松林國小等四校共二百一十八名學生需要輔導轉介。另五所總量管制的學校為竹北、十興、博愛、中正和光明國小。
不少家長抱怨，排候補的孩子痴痴地等通知，建議縣府早點確定是否錄取；縣府教育處表示，非總量管制的國小，統一在五月六日新生報到；總量管制學校部分新生家長可能最後選擇讓孩子轉唸私校、外轄學校，也有極少數同時候補兩所以上學校，為公平起見，只能按順位依序通知遞補，直到八月三十日開學前一天為止。
教育處表示，需要輔導轉介的竹北市總量管制國小中，東興國小超額六十三人，其中三十九人為第二順位，即在學區內擁有自有房屋或經法院公正的房屋租賃契約；六家國小超額五十七人，四十四人為第二順位，兩校超額新生，都將協助轉介到鄰近的安興、十興、光明等學校；興隆國小超額二十七人，但全是第四順位，即單純設籍該學區。
新豐鄉松林地區近年新建社區大樓多，人口快速成長 ，松林國小超額七十一人，但全為第四順位，都將輔導轉介到山崎、新豐等國小就讀。
教育處說，過去幾年擠爆的十興國小，人口已過高峰期，加上新建的安興國小去年招生後，大幅紓解當地學童的就學狀況，近兩年多能順利就讀。安興國小一個年級有十班規模，目前只開五、六班。
教育處說，去年新生為生肖屬虎，人數較少，但六家和東興國小仍超額四、五十人。明年新生的生肖屬龍，預期超額情況恐怕會比今年更為嚴重。
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