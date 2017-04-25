〈北部〉竹市3明星高中 120人次申請入學上台大
2017-04-25
實驗中學54人次正取
〔記者洪美秀、廖雪茹、張勳騰／竹苗報導〕台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人次正取，滿級分生謝長達錄取台大物理系；新竹女中有四十人次正取， 語資班吳詠恩錄取台大醫學系公費生、滿級分生林宛萱錄取台大電機系。
新竹女中40人次正取
實驗中學錄取台大的正取生以理工科系為主，包括九名電機系及五名資工系，唯一滿級分生蔡霖東原是科學班學生，因對法律很有興趣，申請台大時棄理工改文法，正取台大法律系法學組和司法組。
新竹高中26人次正取
新竹高中除了廿六人次正取，另有廿三人次備取，錄取科系以電機、資工、材料和財務金融為主。滿級分生謝長達錄取台大物理系，與同樣滿級分，以繁星錄取台大物理系的吳文華將成為同系同學。
新竹女中語文資優班只有廿二名學生，已有八名學生錄取台大資工等系，吳詠恩更錄取台大醫學系公費生，相當不簡單，此外，江孟涵雖未參加學測，但已錄取美國紐約阿布達比分校，獲四年全額獎學金。
新竹縣忠信學校統計，有十名學生同時錄取三所以上學校，其中張廷宇錄取成大、清大、中興土木系及台大森林系，台大土木系則是備取，若能備取上榜會考慮就讀。
苗栗縣私立建臺高中學生連啟賢，申請台大電機系備取，可望錄取清大或交大電機系。連啟賢的祖、父在苗栗市開汽修廠，母親是來自中國的新住民，在麵包店擔任服務員。雙親因忙於工作，沒有太多時間陪他，但連啟賢自我期許，埋首苦讀，大學學測拿下七十二級分好成績。
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竹市3明星高中 120人次申請入學上台大
實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…
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