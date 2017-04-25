〈北部〉偏鄉小學 拚特色教學

2017-04-25

105學年度19校獲獎

〔記者周敏鴻／桃園報導〕教育部國民及學前教育署推動國民中小學「營造空間美學與發展特色學校計畫」，一○五學年度桃園市共有十九所小學獲獎，教育局人員統計，獲獎的多是偏鄉小學，有助於縮小城鄉差距。

龍潭區龍源國小推動「茶品牌特色小學」，今年也要參賽，校長楊建華表示，若能獲獎，學校的教學特色可作為招生看板，對於未來提升學生人數很有幫助。

高原、瑞豐、石門、上湖、蚵間、大潭等十九所小學，一○五學年度參加國小組比賽都已獲獎，各校都各有特色，以高原國小為例，校園內有橄欖樹，學校規劃以橄欖樹為主題的校園布置、創作主題課程，讓學生透過有趣的學習過程，認識校園生態也對學校更有向心力。

龍潭區的石門國小因鄰近石門水庫，以「鱻游學海．ㄏㄨㄚˋ石門」為學習主題，將水庫的大頭鰱等魚類生態，融入教學課程中。

教育局指出，以往獲獎的多是偏鄉學校，獲獎後可獲得補助，用來改善學校的軟硬體設施等，有助於縮小城鄉學習差距，學生們積極參與營造學校特色，也學到課本以外的知識，一舉兩得。