| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉龍源國小 打造茶藝小棧

2017-04-25

情境教學 喝茶就是上課

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區有「茶鄉」的美譽，龍源國小打造「茶藝小棧」，有仿古味的木窗、櫥櫃等裝潢與整套的茶桌、茶具，學生上「茶顏茶研」課程時，猶如置身茶藝館內開心喝茶，校長楊建華表示，讓學生透過有趣的情境教學，認識並喜歡中華飲茶文化，讓龍源國小成為「茶品牌特色小學」。

龍源國小位於龍潭區高平地區，周邊有許多有機紅茶等茶園，楊建華說，龍源國小有茶鄉文化的利基，再透過完善的硬體環境、搭配教學課程，讓學生有更多機會了解家鄉的茶葉知識與茶鄉文化。

在硬體環境部分，校門口有小型茶園，學生種下茶樹苗，等待日後成長就能體驗採茶的辛苦與樂趣；進入校園後有「茶香茶鄉」的入口意象，近日啟用的「茶藝小棧」最吸睛，深淺顏色搭配的木條裝潢加上柔和的燈光，讓「茶藝小棧」充滿古色古香的風味，兩側還設置櫥櫃，展示師生彩繪的茶壺或茶杯，以及中國與西洋不同飲茶文化的茶具組。

學生們也以茶葉當做作文題材或繪圖創作的靈感，學習在地人文與茶產業發展，每週有一堂「茶顏茶研」課程，這也是學生最期待的時刻，因為「喝茶就是上課」。

楊建華表示，學生們常常在上課前一天，興奮地討論要帶餅乾、蛋糕來配茶，因為課程有趣，也提升了學習效率，不論辨識茶葉或溫杯、泡茶、奉茶等品茗過程，學生們都做得很好，個個都是小小茶藝家。

廣告
  • 「喝茶就是上課」，讓龍源國小學生非常開心。 （記者周敏鴻攝）

    「喝茶就是上課」，讓龍源國小學生非常開心。 （記者周敏鴻攝）

  • 龍源國小「茶藝小棧」呈現古色古香的茶藝館氣氛。（記者周敏鴻攝）

    龍源國小「茶藝小棧」呈現古色古香的茶藝館氣氛。（記者周敏鴻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹市3明星高中 120人次申請入學上台大

實驗中學54人次正取台大申請入學昨天放榜，新竹地區明星高中表現亮眼，實驗中學有五十四人次正取，滿級分生蔡霖東錄取台大法律系；新竹高中有廿六人…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：〈北部〉龍源國小 打造茶藝小棧


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.