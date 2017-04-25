〈北部〉龍源國小 打造茶藝小棧

2017-04-25

情境教學 喝茶就是上課

〔記者周敏鴻／龍潭報導〕龍潭區有「茶鄉」的美譽，龍源國小打造「茶藝小棧」，有仿古味的木窗、櫥櫃等裝潢與整套的茶桌、茶具，學生上「茶顏茶研」課程時，猶如置身茶藝館內開心喝茶，校長楊建華表示，讓學生透過有趣的情境教學，認識並喜歡中華飲茶文化，讓龍源國小成為「茶品牌特色小學」。

龍源國小位於龍潭區高平地區，周邊有許多有機紅茶等茶園，楊建華說，龍源國小有茶鄉文化的利基，再透過完善的硬體環境、搭配教學課程，讓學生有更多機會了解家鄉的茶葉知識與茶鄉文化。

在硬體環境部分，校門口有小型茶園，學生種下茶樹苗，等待日後成長就能體驗採茶的辛苦與樂趣；進入校園後有「茶香茶鄉」的入口意象，近日啟用的「茶藝小棧」最吸睛，深淺顏色搭配的木條裝潢加上柔和的燈光，讓「茶藝小棧」充滿古色古香的風味，兩側還設置櫥櫃，展示師生彩繪的茶壺或茶杯，以及中國與西洋不同飲茶文化的茶具組。

學生們也以茶葉當做作文題材或繪圖創作的靈感，學習在地人文與茶產業發展，每週有一堂「茶顏茶研」課程，這也是學生最期待的時刻，因為「喝茶就是上課」。

楊建華表示，學生們常常在上課前一天，興奮地討論要帶餅乾、蛋糕來配茶，因為課程有趣，也提升了學習效率，不論辨識茶葉或溫杯、泡茶、奉茶等品茗過程，學生們都做得很好，個個都是小小茶藝家。