〈北部〉金牌教練陳詩欣領軍 花蓮全中運跆回2金
何中堯 連5場超過10分獲勝
〔記者王峻祺／花蓮報導〕今年全國中等學校運動會十九日在彰化登場，跆拳道比賽率先開打，截至昨日花蓮代表隊在金牌教練陳詩欣的領軍下，囊括二金、四銀及二銅佳績，其中就讀花崗國中九年級的何中堯，更一連於五場賽事中，均以超過十分的懸殊比數大勝對手，摘下今年全中運的首面金牌。
勇奪今年全中運國男組跆拳道對打四十五公斤級金牌選手何中堯，目前就讀花崗國中九年級，二○一五年就曾當選亞洲少年跆拳錦標賽國手，同年拿下全國青少年跆拳道錦標賽銅牌，去年在國際少年跆拳道錦標賽中，更一舉奪金，拿到他個人生涯中第一面國際獎牌。
另獲得國女組跆拳道對打四十四公斤級金牌的花崗國中黃偉婷，也在二○一五年選上國手，去年全中運「飲恨」僅拿到第四名，經一年苦練，上個月終於在原民運中拿到金牌，更在今年全中運奪下第二金。
昔日雅典奧運跆拳道金牌得主陳詩欣說，何中堯個性沉穩內斂，身體素質和技術水準一流，在面對各地好手時，均能從容以對、維持實力。
黃偉婷 壓倒性比數奪冠
黃偉婷則以不服輸的拚搏精神與剽悍氣勢壓制對手，並在決賽時，以壓倒性比數，廿八比六提前結束賽事。
截自昨日花蓮跆拳道已囊括二金、四銀及二銅，花崗國中包辦二金、一銀、一銅，除了何中堯、黃偉婷外，選手林尹晨也在國女組跆拳道對打四十六公斤級中拿到銀牌，陳忻緹則獲得四十二公斤級銅牌。
另外，自強國中選手范家儀拿到國女組跆拳道對打五十二公斤級銅牌；國風國中則獲得三面銀牌，分別是選手何秉瞵、陳少俞、連潤泰（國男組跆拳道品勢團體賽）、陳少俞、黃鈺琦（國中組跆拳道品勢混雙賽）、張雨真（國女組跆拳道對打四十九公斤級）。
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