〈北部〉農改場研發新除草機 效率快4倍

2017-04-24

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣種植有機大豆農友長期面臨雜草管理困境，過去多以中耕機進行田間除草作業，影響耕作農時，花蓮農改場今年首推「附掛式旱田除草機」，除採乘坐式作業，還能調整除草行距及深度，可在三小時內，完成近一公頃的除草工作，效率約比傳統作法快四倍。

助理研究員張光華說，「附掛式旱田除草機」可應用於有機雜糧平畦栽培的除草工作，因採乘坐式作業，可將除草組附掛在插秧機後方，一次除草多行，輕鬆又省時。