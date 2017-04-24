〈北部〉南澳推好糧旅行 送無毒農產品

2017-04-24

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣南澳自然田推出「好糧公社」計畫，結合代耕與食物旅行，實踐參與式認證理念，來趟「好糧旅行」帶回「好糧菜箱」，裝滿無農藥化肥的農產品；創辦人陳昌江說，參與式認證系統建立生產者與消費者間的信任關係，把認證權利還給還給消費者。

「買旅行送菜箱，買菜箱送旅行。」長期推動找農夫種好米、友善耕作的南澳自然田，推出好糧公社計畫。陳昌江指出，好糧公社為了落實參與式保障系統，透過讓消費者到生產地「食物旅行」，包含打工換宿、換工旅行、好糧旅行等行程，消費者可直接參與農耕及食物加工，來旅行就能帶回好糧菜箱，如果直接買菜箱也會送消費者一趟旅行，目的就是「要你來」。

參與式認證系統是由國際有機農業運動聯盟IFOAM提出的概念，過去有機認證都是交由第三方檢驗，檢驗成本高，公信力也被挑戰；參與式認證將驗證權力還給生產者和消費者，建立雙方認同的標準與機制認證，不但費用比較低，兩者關係更有深層互動。

「只有消費者親自來過，才會成為真正的『我們』。」陳昌江指出，好糧公社想進一步落實社群支持型農業的實驗計畫， 透過參與式認證讓消費者直接到產地，參與生產過程，透過食物連結人與土地，共同參與建構透明開放的真「食」農場。

陳昌江說，好糧菜箱農作物，都是以無農藥、無化學肥料的友善耕作方式栽植，包含五穀雜糧、野菜、佐料等，例如薑黃、米、紅蘿蔔，旅行加菜箱費用一千六百元，為了讓農場提早作業降低風險，越早下單將能提領越多農產品。