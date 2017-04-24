〈北部〉找農夫代種米 南澳自然田轉型成功

2017-04-24

消費者已增加到600多人

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕南澳自然田創辦人陳昌江提出「找農夫種好米」的新農經模式，翻轉「秤斤論兩」買賣方式；農夫賣的不再是幾斤的米，而是農耕服務費；陳昌江說，這樣的方式，農夫經濟有保障，消費者也能吃到安心無毒好米，擴展有機農業才有希望。

南澳自然田從去年開始，完全轉型為負責揪團的代耕經理人，陳昌江指出，今年找農夫種米的消費者已增加到六百多人，耕作面積五甲地、三名農夫負責耕種，老客戶維持率也從三成提高到五成，代耕是真正有機的制度，消費者可看到他買的稻米如何耕種、如何長大。

農夫賺農耕服務費 不拚產量

「翻轉過去的農經模式，不是買賣米，而是找農夫種。」陳昌江說，過去以秤斤論兩方式買賣稻米，農夫就會想盡辦法在有限農地增加產量，加農藥、加化學肥料等，想盡辦法多賺一點，現在他們委託代耕農夫以友善耕作方式種田，只要在一公頃農地種出七千斤稻米，南澳自然田便以二十萬元收購，代耕農夫不會再為了增加產量而亂加農藥化肥，因為多加的都是額外的成本支出。

陳昌江指出，這樣的模式，可以增加有機農業面積，達到「有機」、「量產」目標，台灣有機農業推了二十多年，到現在全國有機農業耕地面積只有○．八％，雖然有新農加入，但是人數也只有○．五％，要更有效率解決有機擴展困境，就要把真正掌握土地的老農拉進來。