〈北部〉竹南第二納骨塔案拖4年 經費流向遭疑

2017-04-24

〔記者許展溢／苗栗報導〕今年清明節有不少民眾質疑，苗栗縣竹南鎮普覺堂納骨堂第二座興建經費一億四千多萬元，一○二年通過，塔位需求逐年增加，多年過去毫無動靜。地方人士質疑竹南鎮公所，計劃書再三送苗栗縣政府審查始終未過，不解問題出在哪裡？苗縣府民政處表示，上月廿九日已核准同意。

竹南鎮代林文華說，鎮民近年對塔位需求大增，認為代表會自始至終都同意公所趕緊在同地點興建第二座納骨堂，也接獲不少民眾反映，認為經費早通過，卻未儘速作業。

竹南鎮公所殯葬所長林宏仁說，因民國九十一年啟用第一座納骨堂，沒申請合格啟用許可，一○二年代表會通過第二座經費，被苗縣府發現要求依殯葬管理條例補證，才能展開後續規劃，因此延遲。

苗縣府民政處生命事業科長竺學致表示，公所一○四年十月八日才完成補證程序，之後開始提第二座納骨堂計畫。強調除審查需時間，考量細節也多，包括民意等，都必須謹慎。

竺學致指出，今年一月十六日公所送交審查，仍有待改善部分，二、三月公所修改再審，三月廿九日確定沒問題核准。

上月底核准 公所將申請建照

林宏仁指出，苗縣府只要核准，公所就會開始申請第二座納骨堂建照等作業，預計興建地下一層、地上三層，屆時約可容納約三萬個塔位。另外，今年六月前也將在普覺堂地下室擴增約七百廿二個塔位，舒緩塔位不足情形。