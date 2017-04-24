〈北部〉竹市推動國中小太陽能 一年減碳17萬棵樹功效
2017-04-24
〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府發展綠色能源，啟動市管公有房地設置太陽光電發電系統建置作業，將利用國中小建置，預估每年平均發電量三百九十萬度、減碳兩千零卅三公噸，相當於十七萬棵樹木、五點五座大安森林公園的年均減碳量。
市長林智堅表示，新竹市擁有良好綠能產業條件和基礎，市府成立太陽光電政策推動小組，去年並獲市議會支持，通過「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法」，也推動全台最優惠太陽光電業者貸款條件的「新竹市創業便利貸」，更實施「新竹市既有建築物屋頂設置太陽光電設施辦法」，推動太陽光電三箭齊發，期盼帶頭落實節能減碳，讓環境永續發展。
市府產業發展處表示，這項太陽光電發電系統建置作業，由厚聚能源公司負責執行，已針對新竹市國、中小進行評估，將設置面積約七萬五千平方公尺，年底前完成施作三點五MWp（百萬瓦）系統設置量。
產業發展處表示，完成標租作業後，初估廿年可為市府帶來六千四百萬元租金收入，參與設置的學校可獲租金收入五十％獎勵金，運用在強化校園能源教育、節能減碳及公有財產修繕等。
產業發展處表示，除了利用公有房地建置太陽光電發電系統，去年推出「新竹市創業便利貸」專案，針對太陽光電業者，最高可貸一千兩百萬元。
今年四月更修正專案條例，成為全國第一個小額貸款（六十萬元以下）可免除審查的縣市，申貸流程及時間加快一倍，以提高申請意願，力挺新竹市中小企業及綠能產業發展。
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