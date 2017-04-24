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〈北部〉蒙眼下棋1打26 趙奕帆15勝

2017-04-24

對手平均棋力三段 最高六段

〔記者李容萍／中壢報導〕八段象棋國手趙奕帆，昨天在全國學生象棋團體錦標賽中蒙眼下盲棋，對戰最高棋力六段、平均棋力三段的廿六名棋士，期間他不時用手指頭輕點桌面記憶，摸下巴思考，現場鴉雀無聲，僅有對手說明棋路與工作人員的複誦聲，戰績為「十五勝、三敗、八和」，比賽過程比電影《棋王》以一打九的盲棋更精彩，讓觀棋民眾嘖嘖稱奇。

象棋的棋局千變萬化，卅六歲的趙奕帆七年前開始挑戰下盲棋，從七人到去年的十八人對戰，獲戰績「十一勝、三敗、四和」，昨天他靠著過人的專注力、記憶力，將廿六個棋盤烙印腦中，再口述棋路「下空盤」。

對戰12小時 體力耐力大考驗

這場長時間的馬拉松棋賽從上午九點卅分一直持續到晚間九點卅分，長達十二小時的一對廿六人盲棋表演，對於體力與耐力都是一大考驗，主辦的桃園中山扶輪社社長朱啟泰在賽程中幫忙準備香蕉、巧克力、礦泉水，讓趙奕帆暫時果腹。

也是趙奕帆乾爹的朱啟泰說，趙奕帆同時對弈廿六人，約有數萬個選擇棋路，只能依靠過人記憶力，將每盤棋如九宮格畫面分門別類，他跟每人對弈時，則要不時切換「腦中的監視器畫面」，後期更要專注謹慎，才能致勝。

賽後，趙奕帆也說，今年挑戰一對廿六人盲棋賽，締造生涯挑戰人數新高，對手年齡從十歲至六十五歲都有，因部分高段棋士相當頑強，並不好對付，甚至輸棋，未來有機會希望能正式申請挑戰由中國所創下一對廿五人的盲棋世界紀錄，讓對岸棋士對台灣的選手刮目相看。

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  • 蒙眼1對26人！8段象棋國手趙奕帆蒙眼下盲棋將26個棋盤烙印腦中，再口述棋路「下空盤」。 （記者李容萍攝）

    蒙眼1對26人！8段象棋國手趙奕帆蒙眼下盲棋將26個棋盤烙印腦中，再口述棋路「下空盤」。 （記者李容萍攝）

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蒙眼下棋1打26 趙奕帆15勝

對手平均棋力三段 最高六段八段象棋國手趙奕帆，昨天在全國學生象棋團體錦標賽中蒙眼下盲棋，對戰最高棋力六段、平均棋力三段的廿六名棋士，期間他不…

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