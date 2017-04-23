〈北部〉公所抓亂倒垃圾 監視器被偷

2017-04-23

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉尾塹村堤防邊，因地處偏僻，先前遭人偷倒大批事業廢棄物，鄉公所上月中旬花費近十萬元架設五支監視器，其中兩支機身竟不翼而飛，線路也被剪斷，鄉長黃錫墉認為是在挑戰公權力，已報警查緝。

誇張！ 線路也剪斷

三星鄉尾塹村歪仔歪橋下方羅東溪與安農溪堤防處，平時人煙罕至，長期以來屢遭不肖業者偷倒廢棄物，鄉公所、第一河川局及地主最近合力清除十五噸垃圾，並在附近新設監視器，盼產生嚇阻之效，不料，有兩支監視器失竊，讓鄉公所相當傻眼。

案發之後，三星鄉公所清潔隊函請三星警分局加強巡邏，通知廠商儘速維修，為避免監視器再度失竊，打算加裝警報器。

這段期間，鄉公所派員巡守，不希望又被偷倒垃圾，造成地方環境生態蒙塵。

黃錫墉呼籲居民發揮守望相助精神，注意可疑車輛，若發現不肖人士偷倒垃圾，請與鄉公所清潔隊聯繫，電話：03-9891980。