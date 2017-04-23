〈北部〉〈丹大事件一百年〉布農族丹社群射耳祭 勇士報戰功
〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九三○年代陸續被日本人「集團移住」，從南投丹大溪流域翻過中央山脈至花蓮，布農族丹社群馬侯宛社族人昨在馬遠國小舊址舉辦射耳祭，主持的鄉長張秋美說，今年是丹大事件滿一百年，對丹社群來說意義重大。
萬榮鄉馬遠村原稱「馬侯宛」，戰後才改名馬遠，族人是來自南投縣丹大溪流域的布農族丹社群人。萬榮鄉耆老王金華說，目前馬遠村總人口約一千一百多人，分成馬遠、東光二大聚落，他還記得長輩提過，六十幾年前從南投信義鄉地利村走到花蓮，翻過中央山脈走了四天三夜，來到「馬侯宛」建立家園！
丹社布農族人昨回到一九三七年建造完成的馬侯宛教育所（馬遠國小舊址）操場，舉辦一年一度的射耳祭儀式；祭典上族人先進行鳴槍祈福，接著百人合唱「八部合音」，唱出播種祭的小米豐收歌，男性先入場圍在內圈開始合唱，之後部落婦女進入圍在外圈加入唱和。
射耳祭重頭戲則是勇士報戰功活動，壯丁們蹲著圍成大圈，大聲地報上姓名、敘述打獵的過程及收穫，眾人再大聲複誦一次，氣氛緊湊熱烈；下午則有剝箭筍、鋸木、陷阱製作等傳統技能競技。
萬榮鄉長張秋美說，萬榮鄉的居民以太魯閣族、賽德克族較多，馬遠是唯一的布農族聚落，為傳承文化，萬榮鄉公所六年前開始補助辦理射耳祭，今年更回應耆老的請求，排除萬難第一次回到舊馬遠國小遺址舉行，尤其今年更是「丹大事件」屆滿百年，導致後來族人東遷，對丹社群族人別具紀念意義。
她說，希望射耳祭的舉行傳承布農族文化，包括年輕人要學習狩獵及謀生技巧，族人也圍坐共食狩獵所得的獵物，傳達布農族人樂於共享的傳統精神。
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標題：〈北部〉〈丹大事件一百年〉布農族丹社群射耳祭 勇士報戰功
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