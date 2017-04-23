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〈北部〉〈丹大事件一百年〉布農族丹社群射耳祭 勇士報戰功

2017-04-23

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一九三○年代陸續被日本人「集團移住」，從南投丹大溪流域翻過中央山脈至花蓮，布農族丹社群馬侯宛社族人昨在馬遠國小舊址舉辦射耳祭，主持的鄉長張秋美說，今年是丹大事件滿一百年，對丹社群來說意義重大。

萬榮鄉馬遠村原稱「馬侯宛」，戰後才改名馬遠，族人是來自南投縣丹大溪流域的布農族丹社群人。萬榮鄉耆老王金華說，目前馬遠村總人口約一千一百多人，分成馬遠、東光二大聚落，他還記得長輩提過，六十幾年前從南投信義鄉地利村走到花蓮，翻過中央山脈走了四天三夜，來到「馬侯宛」建立家園！

丹社布農族人昨回到一九三七年建造完成的馬侯宛教育所（馬遠國小舊址）操場，舉辦一年一度的射耳祭儀式；祭典上族人先進行鳴槍祈福，接著百人合唱「八部合音」，唱出播種祭的小米豐收歌，男性先入場圍在內圈開始合唱，之後部落婦女進入圍在外圈加入唱和。

射耳祭重頭戲則是勇士報戰功活動，壯丁們蹲著圍成大圈，大聲地報上姓名、敘述打獵的過程及收穫，眾人再大聲複誦一次，氣氛緊湊熱烈；下午則有剝箭筍、鋸木、陷阱製作等傳統技能競技。

萬榮鄉長張秋美說，萬榮鄉的居民以太魯閣族、賽德克族較多，馬遠是唯一的布農族聚落，為傳承文化，萬榮鄉公所六年前開始補助辦理射耳祭，今年更回應耆老的請求，排除萬難第一次回到舊馬遠國小遺址舉行，尤其今年更是「丹大事件」屆滿百年，導致後來族人東遷，對丹社群族人別具紀念意義。

她說，希望射耳祭的舉行傳承布農族文化，包括年輕人要學習狩獵及謀生技巧，族人也圍坐共食狩獵所得的獵物，傳達布農族人樂於共享的傳統精神。

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  • 花蓮縣萬榮鄉布農族丹社群馬侯宛社族人昨在馬遠國小舊址舉辦射耳祭，祭典上百人八部合音，高唱小米豐收歌。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣萬榮鄉布農族丹社群馬侯宛社族人昨在馬遠國小舊址舉辦射耳祭，祭典上百人八部合音，高唱小米豐收歌。（記者花孟璟攝）

  • 布農族射耳祭的重頭戲是勇士報戰功儀式。（記者花孟璟攝）

    布農族射耳祭的重頭戲是勇士報戰功儀式。（記者花孟璟攝）

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小檔案—丹大事件

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