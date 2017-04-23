〈北部〉宜蘭綠博「一食之選」 循環經濟找商機
2017-04-23
〔記者江志雄／宜蘭報導〕昨天是地球日，宜蘭縣政府發起循環經濟響應，提出減少一次性餐具使用等四大政策，用行動愛地球。
宜蘭縣政府在宜蘭綠色博覽會場設置「一食之選」展區，力推循環經濟，從資源回收利用中尋找商機，擬人化吉祥物「循環圈圈人︱阿環」頭上樹葉，象徵宜蘭綠意芬芳帶在身上，圓滾滾身體代表資源循環再生，臉部掛著笑容，提醒大家守護美好家園。
宜蘭縣代理縣長吳澤成、副議長林棋山、冬山鄉長謝燦輝等人，昨走訪「一食之選」展區，希望各界力挺循環經濟，一起愛地球，縣內今年四大環保重點工作，包括減少一次性餐具使用、廢輪胎再生、建立廚餘回收系統、農業廢棄物及漂流木再利用。
「一食之選」展品採循環經濟概念設計，如使用回收廢輪胎製成膠椅，利用稻殼及茶葉渣製作環保餐具組，漂流木做成再生椅，回收堆肥加工製造有機改良土，希望達成零廢棄目標，營造環循經濟潛力。
環保局表示，宜蘭縣為減少一次性餐具使用，研擬管理政策，機關學校帶頭示範攜帶環保餐具，辦公場所禁用一次性餐具，鼓勵餐廳、連鎖商店、飯店、小吃店及夜市店家，提供環保餐具給顧客使用。
有關廢輪胎再生方面，壓碎後的橡膠粒，壓製成兒童遊樂設施安全地墊，或加以裂解，用於潛水衣原料用途，廚餘回收系統方面，去年起推動生熟廚餘分類，熟廚餘供應養豬戶，生廚餘製成培養土，至於農業廢棄物及漂流木再利用政策，縣府編列預算鼓勵農民把稻草斬碎翻埋入土，漂流木製成燃料、再生椅，開發循環經濟價值。
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