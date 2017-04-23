〈北部〉拚新南向觀光 花蓮搶泰國客
曼谷直飛花蓮 暑假將啟航
〔記者王錦義／花蓮報導〕泰國來台旅客大幅成長，曼谷直飛花蓮的包機暑假也將啟航，交通部觀光局與行政院東部聯合服務中心、花蓮縣政府合作，邀請泰國旅遊業者暨媒體踩線團人員到花蓮、台東玩四天！
代表行政院前往接機的東服執行長許傳盛強調，政府推動新南向政策，「花東是台灣最美麗的地方」，希望與地方縣府攜手把花東優質行程推薦給泰國民眾。
泰越捷航空業務經理陳則霖說，就海外旅遊市場來說，泰國人最喜愛去日本和韓國，但台灣的優勢是飛行距離短，購物、消費比日本便宜，食物口味上接受度高，加上台灣的特色景觀行程，如冬季高山有霜雪楓葉，平地有歷史文化和文創建設，而花蓮保有許多日本時代的老建物，花東海岸、太魯閣都相當美麗，對泰國民眾來說有絕對的吸引力。
泰國旅遊業者Sarote Wansupaporn說，過去泰國到台灣要簽證，對泰國人來講不方便，所以都選擇到韓、日等免簽證國家旅行，去年七月台灣開始免簽證，就會吸引泰國人到台灣玩，過去他們旅行團都是到台北、高雄、阿里山、日月潭等知名景點，很少安排花、東行程，因為資訊不方便，但這次有直飛的飛機，加上政府行銷提供便捷、完整的資訊，花東對泰國人而言是很新、未知的景點。
邀踩線團來玩 介紹優質行程
許傳盛說，這次踩線團要感謝立委蕭美琴及交通部觀光局的各項補助和遊程協助，以及金遠東國際旅行社、明利旅行社的代理及協調，還有花蓮、台東縣政府協助接待並進行導覽簡報；太管處、縱管處、東管處的行程協助，相信這樣「中央、地方一起動起來」，一定能讓泰國朋友對花東留下美好又深刻印象，也能將花東之美完整呈現，帶來更多外國遊客。
花蓮縣府觀光處昨天上午則安排花蓮在地的旅遊業者、觀光飯店、遊憩業者等到縣府座談，與來自泰國四十名旅遊、媒體等交流。代理處長彭偉族說，去年五二○後中國來台旅遊客源銳減，為因應衝擊，縣府積極拓展多元旅遊航線，昨安排縣內觀光業者與泰國業者及媒體踩線團會面，進行花蓮與泰國旅遊業界歷年來最盛大的全面性交流，期盼促成兩地業界直接交流合作，並規劃旅遊套裝行程。
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