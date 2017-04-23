| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉苗縣5漁港舊損 展開修復

2017-04-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮、竹南鎮的五處漁港及周邊設施，經長年海風、海浪侵蝕及颱風影響，多處舊損；縣府近來陸續動工復舊，預計最晚八月中旬全數完工，讓民眾於暑假造訪，縣府提醒，施工期間請前往漁港遊憩民眾注意安全。

縣府農業處漁業科表示，苑裡漁港去年颱風導致港區設備受損，延宕約半年，工程歷經一次流標後順利招標，本月動工，預計七月中旬完工。

通霄漁港也因去年颱風強風豪雨，導致港區碼頭地坪下陷，多處出現狀況，另外，港區浮動碼頭因風勢及海浪不停拍擊，也出現掏空，影響漁民作業甚鉅；周邊休憩木棧道同樣損壞，修復經費約七百五十八萬元，預計七月中旬完工。

苑裡鎮苑港漁港也發生地坪多處下陷、浮動碼頭掏空狀況，碼頭作業及漁船停泊安全受到嚴重威脅；苑裡漁港整補場屋頂則不敵強風破洞，威脅漁民整補作業安全。苑港、苑裡漁港修建經費約三百一十二萬，預計七月中旬完工。

後龍外埔漁港生態廊道及浮動碼頭損壞則爭取到三百九十萬元經費，預計八月中旬完工；龍鳳漁港南側木棧道則獲得兩百二十六萬元經費修復，預計六月底完工。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
小檔案—丹大事件

布農族丹社群原居南投縣地利村丹大溪流域，日治初期的調查曾多達20多個大小部落，日本政府1914年征伐「北蕃」太魯閣族，開始沒收「南蕃」布農族人的槍枝，引發不滿情緒，1917年爆發丹大事件，布農族丹大社…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
異國風✧海南燒雞
特調飲品✧椰香咖啡
韓式✧炒海鮮年糕
認識廚房９種油品！
轉寄

標題：〈北部〉苗縣5漁港舊損 展開修復


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月23日‧星期日‧丁酉年三月廿七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.