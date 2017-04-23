〈北部〉苗縣5漁港舊損 展開修復

2017-04-23

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮、後龍鎮、竹南鎮的五處漁港及周邊設施，經長年海風、海浪侵蝕及颱風影響，多處舊損；縣府近來陸續動工復舊，預計最晚八月中旬全數完工，讓民眾於暑假造訪，縣府提醒，施工期間請前往漁港遊憩民眾注意安全。

縣府農業處漁業科表示，苑裡漁港去年颱風導致港區設備受損，延宕約半年，工程歷經一次流標後順利招標，本月動工，預計七月中旬完工。

通霄漁港也因去年颱風強風豪雨，導致港區碼頭地坪下陷，多處出現狀況，另外，港區浮動碼頭因風勢及海浪不停拍擊，也出現掏空，影響漁民作業甚鉅；周邊休憩木棧道同樣損壞，修復經費約七百五十八萬元，預計七月中旬完工。

苑裡鎮苑港漁港也發生地坪多處下陷、浮動碼頭掏空狀況，碼頭作業及漁船停泊安全受到嚴重威脅；苑裡漁港整補場屋頂則不敵強風破洞，威脅漁民整補作業安全。苑港、苑裡漁港修建經費約三百一十二萬，預計七月中旬完工。

後龍外埔漁港生態廊道及浮動碼頭損壞則爭取到三百九十萬元經費，預計八月中旬完工；龍鳳漁港南側木棧道則獲得兩百二十六萬元經費修復，預計六月底完工。